Le coach tunisien : "La défense belge est lente, on va essayer d'en profiter"

"La défense belge est lente, on va essayer d'en profiter": le sélectionneur de la Tunisie Nabil Maaloul pense avoir trouvé le point faible de la Belgique, prochain adversaire de son équipe samedi à Moscou au 1er tour du Mondial-2018 dans le groupe G.

"On va essayer de couper le lien entre De Bryune et Hazard, et les isoler du milieu de terrain", a ajouté Maaloul dans une interview accordée mercredi soir à la chaîne nationale tunisienne Alwatanya.

Pour cela, "on va jouer avec une défense avancée et on a besoin d'un joueur qui porte l'équipe vers l'avant", a-t-il annoncé, en précisant qu'il avait l'intention d'apporter des changements dans son 11 de départ "en défense et milieu" par rapport à l'équipe qui avait débuté lundi contre l'Angleterre (défaite 2-1).

La Belgique occupe la tête du groupe G à l'issue de la 1re journée après sa victoire 3-0 contre le Panama.