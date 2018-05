Le centre d'entraînement des Diables pour le Mondial prend forme

Le 13 juin prochain, à quelques jours de leur premier match de la Coupe du Monde face au Panama (18/06), les Diables Rouges débarqueront en Russie pour s’installer au Moscow Country Club, leur camp de base. Cet hôtel cinq étoiles est situé à Krasnogorsk, à 40 km au nord-ouest de Moscou dans un cadre tranquille de 120 hectares. A une dizaine de kilomètres de là se trouve leur futur centre d’entraînement. A un peu plus d’un mois de l’arrivée de la sélection belge, le complexe sportif Guchkovo à Dedovsk nous a ouvert ses portes pour une petite visite. Le premier constat que l'on peut faire est qu’il reste encore du travail à effectuer pour offrir aux Diables un environnement adéquat.

Si les vestiaires sont prêts, la pelouse du premier terrain d’entraînement n’est pas encore en parfait état. Cela est toutefois assez logique puisque la Russie sort tout juste de l’hiver et des températures négatives. Le second terrain d’entraînement n’existe pas encore, pas plus que le parking.

Il reste donc encore quelques aménagements à faire. Mais les Russes sont confiants, tout sera prêt pour la fin du mois.

Le sélectionneur Roberto Martinez et le team manager se déplaceront la semaine prochaine à Moscou pour visiter les installations.