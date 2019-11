Le centenaire Deschamps revient sur France-Belgique : "L'équipe était tellement solide… À l'excès même"

Interrogé par le journal L’Equipe à la veille de son 100e match à la tête de l’équipe de France (contre l’Albanie), Didier Deschamps est revenu sur quelques-uns des moments les plus marquants de ses 88 mois de sélectionneur des Bleus.

Il garde notamment (et évidemment) un excellent souvenir de la demi-finale de Coupe du Monde face à la Belgique. Une partie au cours de laquelle il a senti les Bleus "invulnérables" même si, selon lui, ce n’était pas forcément la rencontre la plus représentative du jeu qu’il veut développer : "Je vais vous le dire, même si cela met un peu trop en avant l’aspect défensif à mon goût, le match contre la Belgique, en demi-finales de la Coupe du monde", explique Didier Deschamps. "Ce jour-là, j’ai senti l’équipe tellement forte et solide… À l’excès même, car je leur ai dit à un moment : "Remontez quand même !" On n’a rien lâché, tu sentais qu’on pouvait jouer longtemps et que les Belges ne marqueraient pas", raconte le sélectionneur des Bleus, avant d’enchaîner avec un lapsus révélateur : "Les joueurs ont pris du plaisir aussi dans cette force collective. Après, ce n’est pas le (match) plus représentatif car on va dire que je prends un exemple négatif… (il se reprend) défensif." Preuve, s’il en fallait encore, que le niveau de jeu (défensif) de l’équipe de France lors de cette rencontre était proche de la perfection, au point même de surprendre le coach lui-même.

Arrivé à la tête de la sélection française lors de l’été 2012, Didier Deschamps a mené les Bleus à une finale (perdue) à l’Euro 2016 avant de décrocher le sacre mondial en 2018 en Russie, le deuxième de la France. En 99 matches avec la France, son bilan est de 64 victoires, 18 partages et 17 défaites. En charge des Français depuis 2687 jours, DD est l’entraîneur à occuper le plus longtemps la banquette des Bleus depuis Michel Hidalgo et c’est 3130 jours entre 1976 et 1984.