Le Celtic, sans Boyata, champion d'Ecosse pour la 50e fois de son histoire

Le Celtic est devenu champion d'Ecosse pour la 50e fois de son histoire, samedi, grâce à sa victoire 0-3 sur la pelouse d'Aberdeen lors de la 36e journée de la Premiership. C'est le 8e titre consécutif des 'Bhoys'. Blessé au genou, Dedryck Boyata ne figurait pas sur la feuille de match.



Lustig (40e), Simunovic (53e) et Edouard (89e) ont inscrit les buts du Celtic. Avec 84 points, les 'Hoops' ne peuvent plus être rejoints par leurs rivaux des Rangers (72), qui doit encore disputer trois rencontres. Après le départ de l'entraîneur Brendan Rodgers pour Leicester en février, Neil Lennon a effectué son retour sur le banc du Celtic. Le changement n'a pas perturbé l'équipe, qui a filé vers un 8e titre de champion consécutif.



Avec son total de 50 sacres, le Celtic se rapproche de son grand rival, les Rangers, sacrés à 54 reprises avant sa faillite en 2012. Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, le Celtic visera le triplé lors de la finale de la FA Cup le 25 mai contre Hearts. Boyata, 28 ans, remporte son quatrième titre avec le Celtic, qu'il a rejoint en 2015. Il a disputé cette saison 19 rencontres (1 but) de Premiership.