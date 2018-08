Le Celtic Glasgow ne veut pas lâcher Dedryck Boyata

Dedryck Boyata (27 ans) évolue au Celtic Glasgow depuis 2015 et il ne lui reste plus qu’un an de contrat le liant au club écossais. Cela dit, le Celtic ne compte pas le laisser partir cet été.

Auteur de trois belles prestations avec les Diables rouges au Mondial en Russie (contre le Panama, la Tunisie et l’Angleterre), Boyata (27 ans) a séduit divers clubs mais le Celtic tient à son arrière central belge et vient d’ailleurs de rejeter une proposition de 10 millions d’euros en provenance de Fulham, club qui vient de rejoindre la Premier League.

"Nous avons reçu une offre de Fulham mais nous l’avons refusée", a confié Brendan Rodgers, l’entraîneur des Champions d’Ecosse, dont les propos ont été relayés par Het Laatste Nieuws.

Et de préciser : "Il est très important pour nous et nous refuserons également les prochaines offres qui arriveront pour Dedryck".

Enfin, en football, on sait que la vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain. Une nouvelle offre pourrait arriver sur la table des dirigeants du Celtic sachant que le mercato s’achève ce jeudi en Angleterre.

De son côté, Dedryck Boyata prend de toute évidence les choses avec philosophie. Sur Instagram, il a ainsi posté ce message : "Quand la vie te refuse quelque chose, c’est qu’elle te prépare à quelque chose de mieux".

Boyata pourrait prochainement être rejoint par un autre défenseur belge, Jason Denayer (23 ans).

Prêté la saison passée à Galatasaray, Denayer a effectué son retour à Manchester City cet été mais ses chances d’évoluer en équipe première des champions d’Angleterre sont extrêmement minces. Un nouveau départ se profile à l’horizon pour lui et le Celtic serait prêt à l’accueillir à nouveau. Jason Denayer avait déjà joué avec la formation écossaise en 2014-2015.