Le Celtic Glasgow et Boyata seuls en tête

Le Celtic Glasgow s'est imposé samedi sur la pelouse d'Hamilton (0-3) lors de la quatorzième journée de Premiership. Les coéquipiers de Dedryck Boyata, titulaire dans l'axe de la défense, prennent ainsi seuls la tête du championnat d'Ecosse.



Ryan Christie (13e), Scott Martin contre son camp (68e), et Leigh Griffiths (81e) ont assuré une large victoire au Celtic Glasgow en déplacement à Hamilton. Les troupes de Brendan Rodgers (29 points) comptent désormais trois points d'avance sur Hearts, deuxième, en attendant le déplacement cet après-midi des coéquipiers de l'ancien milieu de terrain du FC Brussels et d'Anderlecht Arnaud Sutchuin Djoum à St.Mirren. Le Celtic Glasgow a toutefois un match de retard à disputer.



Le portier Ruud Boffin, formé au Racing Genk, s'est incliné avec Antalyaspor sur la pelouse d'Erzurum BB (1-0) lors de la treizième journée du championnat de Turquie. Diego Angelo a inscrit l'unique but de la rencontre à la 76e ... contre son camp. Au classement, Antalyaspor (20 points) reste cinquième.