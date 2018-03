Le Celtic, avec Boyata, aligne un quatrième Old Firm d'affilée

Auteur de son 7e but, l'attaquant français a également donné le ballon sur le but gagnant d'Edouard (69e, 2-3). Au classement, le Celtic conforte sa première place. Il compte 67 points, soit neuf de plus que les Rangers, qui ont joué un match de plus.

Dedryck Boyata a participé au succès du Celtic tandis que Charly Musonda est resté sur le banc.Le match a été spectaculaire et les Rangers ont mené deux fois à la marque par Josh Windass (3e, 1-0) et Daniel Candeias (26e, 2-1) mais le Celtic a refait son retard par Tom Rogic (11e, 1-1) et Moussa Dembelé (45e+1, 1-1).

Le Celtic Glasgow a remporté pour la quatrième fois d'affilée le "Old Firm", le derby contre les Rangers, dimanche à Ibrox Park (2-3) dans le cadre de la 30e journée du championnat d'Écosse. Le but de la victoire a été inscrit par l'attaquant français Odsonne Edouard (69e, 2-3) alors que les Bhoyz étaient réduits à dix suite à l'exclusion de son défenseur Jozo Simunovic (57e).

La Lazio arrache un partage ...

En Italie, la Lazio a partagé l'enjeu dimanche à Cagliari (2-2) dans le cadre de la 28e journée du championnat d'Italie. Titulaire, Jordan Lukaku a été remplacé par Felipe Anderson (64e).

Leonardo Pavoletti a inscrit le premier but de la rencontre pour Cagliari (25e, 1-0) et son équipier Luca Ceppitelli a trompé son gardien (35e, 1-1). Nicola Barella a redonné l'avance aux Sardes sur penalty (74e, 2-1) mais Ciro Immobile a égalisé dans les arrêts de jeu (90e+5). Moins percutant offensivement que d'habitude, Jordan Lukaku a cédé sa place à Felipe Anderson, qui a donné l'assist sur le but égalisateur d'Immobile. Au classement, la Lazio (53 points) reste 4e et Cagliari (26) monte en 14e position.

L'Atalanta s'est imposée par le plus petit écart à Bologne grâce à un but de Marten de Roon (83e, 0-1). Timothy Castagne a joué l'intégralité de la rencontre avec les vainqueurs. Il a régulièrement apporté le danger dans le camp adverse et s'est montré intraitable en phase défensive. L'Atalanta (41) est 8e et Bologne (33) 12e.

La Sampdoria n'a pas existé à Crotone (4-1), qui menait 3-0 à la mi-temps grâce à Marcelo Trotta (6e, 37e) et à Adrian Stoian (23e). Absent depuis le 24 janvier, Dennis Praet est monté au jeu (59e). Il a bien tenté de mettre un peu d'ordre dans son équipe mais, à part sur le but de Duvan Zapata (70e, 3-1), la Sampdoria n'a jamais donné l'impression d'être revenue dans le match. Matias Silvestre a d'ailleurs inscrit le dernier goal de Crotone contre son camp (85e, 4-1). La Sampdoria (44 points) est 7e et Crotone remonte à la 16e place avec 24 points tout comme Sassuolo (17e) et Spal (18e), le premier descendant.