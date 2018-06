Le bulletin de notes des Diables Rouges après Belgique-Portugal

Les Diables Rouges ont concédé un partage sans relief et sans but face au Portugal (0-0) lors de leur premier match de préparation en vue du mondial russe. Difficile de mettre un Diable Rouge en avant dans cette rencontre qui a clairement manqué de panache en dehors des vingt premières minutes où les hommes de Roberto Martinez ont montré de l'envie et de l'engagement. On a tout de même tenté d'établir le bulletin de notes des Diables. En toute subjectivité, bien entendu.