La Belgique s'est imposée 1-0 (but d'Adnan Januzaj) contre l'Angleterre lors de son troisième et dernier match de la phase de poules de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Elle termine, grâce à cela, à la première place du groupe G. Par rapport aux deux premiers matches remportés contre le Panama et la Tunisie, Roberto Martinez avait effectué 9 changements.