Le Brésil de Tite : un jeu ambitieux, audacieux mais équilibré

Grand favori de cette 21ème Coupe du Monde, le Brésil de Neymar et Tite se dresse sur le chemin des Diables Rouges en quarts de finale ce vendredi soir. Si les Auriverde, comme quasiment tous les cadors, ont peiné depuis le début de la compétition, leurs performances et leurs prestations en Russie ont tout de même de quoi effrayer.

Depuis son arrivée, Tite a trouvé un véritable équilibre entre l’incroyable potentiel offensif de sa formation et une solidité défensive cohérente. Libérés dans leurs têtes, les Brésiliens font parler leurs qualités sur la pelouse. Et les victoires s’enchaînent donc d’elles-mêmes (20 succès, 4 partages et seulement 1 seule défaite, 56 buts inscrits pour seulement 6 pions encaissés).

Plus l’enjeu sera important, plus Neymar sera dans son élément.

S’il a trop tendance à vouloir faire tout tout seul, Neymar prouve qu’il retrouve petit à petit son meilleur niveau. Il monte en puissance dans cette compétition. Et toute la Seleçao avec lui. Malgré un déchet technique important, il a un pied dans près de 60% des buts de son équipe (2 buts et 2 passes décisives). Avec comme point d’orgue sa présence sur les deux réalisations en huitièmes de finale face au Mexique (1 but et 1 assist).

Toutefois, sa longue indisponibilité suite à son opération à une cheville a inquiété tout le peuple brésilien. Absent des terrains pendant plus de trois mois, le Ney a retrouvé la compétition lors du premier match de préparation face à la Croatie, le 3 juin dernier. Et il n’a pas tardé à prouver qu’il n’avait rien perdu de son incroyable faculté à faire la différence. Auteur d’une somptueuse frappe contre les Croates, il a encore fait trembler les filets face à l’Autriche une semaine avant l’entrée en lice du Brésil en Russie.

Un choix tactique actuellement entièrement payant et satisfaisant. Toutefois, ce dispositif peut donner des espaces à l’adversaire et face aux qualités de contre-attaque des Diables Rouges, ceux-ci peuvent être fatals.

Convaincu par la solidité de sa défense centrale Joao Miranda - Thiago Silva et par l’intelligence dans le replacement et la compensation de Paulinho et Casemiro , le sélectionneur a voulu exploiter au maximum le fantastique potentiel offensif de sa formation. Son 4-2-3-1 fait la part belle à l’attaque.

Habitué à utiliser un système en 4-3-3 avec un trio solide dans l’entrejeu composé de joueurs polyvalent mais plutôt discipliné défensivement, Tite s’est laissé tenter par une solution plus offensive. Plus créative.

Le parcours dans cette Coupe du Monde

Versé dans un groupe E assez indécis en compagnie de la Suisse, la Serbie et le Costa Rica, le Brésil débute timidement avec un partage contre la Nati (1-1). Malgré un superbe premier but de Coutinho, les hommes de Tite se cassent les dents sur le bloc helvète et se font piéger sur phase arrêtée. Une entrée en matière timorée mais qui permet à Neymar de retrouver des sensations après sa longue indisponibilité.

Le deuxième match des Brésiliens n’est pas beaucoup plus rassurant. Face au Ticos, Neymar et ses coéquipiers butent inlassablement sur un très grand Keylor Navas. Les minutes s’égrènent et un deuxième partage se profile quand Coutinho, encore lui, surgit dans les arrêts de jeu pour endosser le costume de super-héros et libérer tout le peuple auriverde. A quelques secondes du coup de sifflet final, le Ney s’invite à la fête et ouvre son compteur. Le Brésil souffle (2-0).

La Seleçao monte en puissance et le prouve dans son troisième match de groupe. Contre la Serbie, Paulinho et Thiago Silva assurent l’essentiel (2-0) et envoient le Brésil en huitièmes face au Mexique.

Contre El Tri, la partie est équilibrée. Toutefois, les Auriverde semblent être mesure de faire la différence à chaque accélération, notamment Neymar. En forme, Guillermo Ochoa annihile toutes les tentatives brésiliennes mais est contraint de s’incliner lorsque le n°10 conclut un magnifique une-deux avec Willian. La Verde ne reviendra plus. Roberto Firmino signe même le tarif (désormais) habituel (2-0) dans les dernières minutes.

Après avoir légèrement tâtonné, les hommes de Tite ont donc trouvé leur rythme de croisière. Avec un jeu ambitieux tourné vers l’attaque qui maintient toutefois l’équilibre (parfois périlleux) de l’équipe, le Brésil est clairement sur la bonne voie vers une sixième étoile.

Roberto Martinez et ses hommes sont prévenus.