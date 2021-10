Le bilan de Roberto Martinez avec les Diables est incroyable, mais ils ont perdu ensemble des matches à ne pas perdre

Des victoires, beaucoup de victoires, quelques partages et très peu de défaites. Si on voulait résumer le bilan de Roberto Martinez avec les Diables rouges sans d’emblée rentrer dans les chiffres, ça ressemblerait à ça. Et malgré tout, aujourd’hui, le tacticien espagnol sent le souffle de la contestation dans son dos, peut-être un peu moins après la défaite contre l’Italie qu’après celle de la France, mais tout de même. Certains supporters et observateurs ont mis le débat sur la table : est-il l’homme de la situation pour emmener la Belgique au Qatar ? Son bilan parle totalement en sa faveur, mais le peu de défaites que Martinez a connues avec le groupe belge sont, pour certaines, significatives et importantes.

Très peu de défaites, pas de titre, mais de très grands moments

Quelques chiffres suffisent à le remarquer, depuis que Roberto Martinez est à la tête des Diables, la Belgique du football est une Belgique qui gagne. Des matches, beaucoup de matches, mais aucun titre. Et malheureusement pour le coach fédéral, les supporters et les observateurs belges mis (ai) ent beaucoup sur cette génération dorée et commencent à déchanter. Un coupable tout trouvé dans toute mauvaise période footballistique : le coach. Qui a sans doute sa part de responsabilités, mais-est-ce la principale personne à blâmer ? Le débat ne fait que commencer. Il faut tout de même noter que pour la première fois depuis l’entrée en fonction de Martinez, les Diables ont enchaîné deux défaites. En matches officiels il faut remonter à 2009-2010 pour trouver deux défaites d’affilée en matches officiels. Dur dur de ce point de vue là. Bilan global : 66 matches 50 victoires 9 partages 7 défaites 188 buts marqués / 54 buts encaissés

Zoom sur les défaites

Derrière les chiffres, des grands moments

Les chiffres parlent. Parfois de manière claire, parfois moins. Mais une chose est certaine, cette génération dorée nous offre de très beaux et grands moments de sport et d’émotion depuis une décennie. Une belle équipe de joueurs surdoués, solidaire et joueuse. Avec des résultats de plus en plus impressionnants, supporters et observateurs sont devenus de plus en plus ambitieux et exigeants. À juste titre sans doute. Malgré tout, les Diables nous ont fait frissonner à de très nombreuses reprises, plus que jamais sans doute.