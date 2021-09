Le bel hommage de Roberto Martinez au revenant Eden Hazard : "Il a fait vibrer la foule, quel plaisir"

Quelques jours après s’être imposés en Estonie, les Diables ont fait le show devant leur public ce dimanche soir, étrillant la République tchèque au terme d’une rencontre globalement maîtrisée de bout en bout (3-0). Et si l’effort a, avant tout, été collectif, plusieurs individualités se sont illustrées. Parmi elles, le surprenant Hans Vanaken, le centenaire Romelu Lukaku mais aussi Eden Hazard.

Après la rencontre, Roberto Martinez a d’ailleurs eu quelques mots pour son capitaine, au micro de Pierre Deprez. Des compliments, sous forme d’hommage, pour mettre en exergue son beau come-back en équipe nationale : "Au moment où il est sorti, je lui ai que je voulais le voir jouer 90 minutes. Malheureusement, on doit être rationnel et le protéger. Ce soir, il a fait vibrer la foule, il a profité de son match et ça c’est magnifique. On ne l’avait plus vu comme ça depuis un petit temps avec ses blessures, donc quel plaisir. Il faut rester prudent...mais évidemment que j’aurais aimé le voir jouer 90 minutes."

Questionné sur les quelques hommes à mettre en lumière ce dimanche soir, Martinez a fait… du Martinez, préférant botter en touche et souligner l’effort collectif : "Quel joueur a particulièrement brillé ce soir ? C’est difficile à dire, si on n’avait pas défendu à 11 contre la République Tchèque on n’aurait pas eu un tel résultat. Si vous vous souvenez du match à Prague, ils nous avaient fait mal, on avait eu beaucoup de mal là-bas. J’ai trouvé que notre l'entente entre mes joueurs était bonne ce soir. Le début de notre 2e mi-temps n’était pas parfait donc il y a des choses à améliorer mais je suis satisfait. Donc globalement, je ne pourrais pas sortir quelques joueurs du lot parce qu’aujourd’hui c’était vraiment un travail d’équipe. Mais la soirée était dédiée à Romelu Lukaku pour son 100e match. Il est devenu une vraie icône" a conclu le sélectionneur espagnol, rendant hommage au 2e taulier de son équipe.

Prochain rendez-vous pour les Diables, ce mercredi en Biélorussie. Pour rappel, ils s’étaient imposés 8-0 au match aller.