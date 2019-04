Le Bayern repasse devant Dortmund, Lukebakio marque inutilement

Le Fortuna Düsseldorf n'est pas parvenu à bloquer le Bayern Münich (1-4). Kingsley Coman a signé un doublé en première période (15e, 41e) alors que Serge Gnabry (55e) et Leon Goretzka (90e+2) ont alourdi le score. Chez les visités, Benito Raman était titulaire et Dodi Lukebakio, qui est monté au jeu (68e), a réduit la marque sur penalty (89e, 1-3). Après 29 journées, le Bayern est premier avec 67 points, un d'avance sur Dortmund. Düsseldorf est 10e avec 37 unités.

En Italie, la Sampdoria a remporté 2-0 le derby face au Genoa, qui s'est retrouvé à dix suite à l'exclusion de Davide Biraschi (51e). Dennis Praet a joué toute la rencontre sur le flanc droit d'un trio central avec les vainqueurs. Grâce à Grégoire Defrel (3e) et Fabio Quagliarella, auteur de son 22e but (53e sur penalty), la Sampdoria (9e) reste toujours en course pour une place en coupe d'Europe: elle compte avec 48 points, quatre de moins que l'Atalanta (6e). Le Genoa (34 points) est 15e.

S'il a préféré Giovanni Simeone à Kevin Mirallas contre Bologne, le nouveau coach de la Fiorentina, Vincenzo Montella, a changé en cours de match (56e). Mirallas s'est mis en évidence notamment sur un tir tendu à la limite du rectangle, sorti in extremis par le gardien adverse (68e). Les deux gardiens sont finalement restés invaincus et les équipes font du surplace au classement. La Fiorentina (10e, 40 points) attend la fin du championnat. Bologne (17e, 31 points) est toujours concerné par la lutte pour le maintien puisqu'il n'a que trois points et un match de plus qu'Empoli, 18e et premier descendant.