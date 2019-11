Le 30 sur 30, le statut de favori, l'avenir de Martinez et le stade national : Mehdi Bayat fait le bilan après les qualifications

Le président de l’Union Belge Mehdi Bayat était évidemment très fier du parcours des Diables rouges dans ces qualifications à l’Euro 2020. Quelques minutes après la victoire de la Belgique 6-1 face à Chypre pour boucler un 30 sur 30 historique, il est intervenu au micro de Vincent Langendries pour faire le bilan de cette campagne.

"C’est historique mais c’est surtout le résultat d’un travail d’équipe exceptionnel. On a une génération exceptionnelle mais il y a tout un travail derrière", a entamé Bayat qui gardera de bons souvenirs de la soirée. "J’avais en tête le retour de Russie qui a été un moment d’émotion très intense et puis il y a ce soir aussi où j’ai vu des supporters prendre du plaisir avec cette équipe qui prend elle aussi du plaisir."

Autre motif de fierté, le fait d’avoir vu quatre joueurs de Pro League (Mignolet, Cobbaut, Vanaken et Verschaeren) en même temps sur la pelouse. "Ça aussi ça me donne beaucoup de fierté. C’est de bon augure pour la suite", a-t-il estimé avant d’enchaîner sur le statut de favori de la Belgique.

"Quand on termine 3e de la dernière Coupe du monde, on peut difficilement se présenter avec une ambition qui serait uniquement celle de passer le premier tour. À coté de ça, le foot reste le foot et il faut rester bien concentré. Je pense que Roberto Martinez a bien préparé son groupe et que celui-ci a appris de ses erreurs. Il faut assumer le statut de cette exceptionnelle équipe."

La conversation vire ensuite sur l’avenir de Roberto Martinez et aussi sur ses propos au sujet du stade national.

"Son contrat, on va en parler mais aujourd’hui on veut prendre un peu de temps. Autant lui que nous. Je pense qu’en ce moment, il n’est concentré que sur une chose : que son équipe soit prête pour l’Euro. Pour ce qui est du stade, je suis triste comme tous les Belges qui auraient voulu pouvoir assister à cette compétition où la Belgique est favorite. C’est dommage mais en tant que président je me dis que nous avons raté le précédent virage et que nous ne devons pas louper le suivant. Pour une prochaine compétition ou tout simplement pour donner plus de confort à nos nombreux supporters, nous devons faire l’effort nécessaire et nous mettre autour d’une table pour faire en sorte d’avoir un stade digne de ce nom. Cette équipe et ce pays le méritent."