Le 22 août réussit à Romelu Lukaku : 12 ans après son premier but pro, il débloque son compteur avec Chelsea © Belga et AFP

Le 22 août semble être une date chère au cœur de Romelu Lukaku. Un anniversaire ? Un jour de rencontre ? Non, plus un rendez-vous footballistique. Celui de deux de ses buts les plus importants de sa carrière, à pile 12 ans d’intervalle.

Des débuts fracassants

22 août 2009. Une chaude fin de soirée d’été. Anderlecht reste sur un bilan parfait de 3 succès en 3 matches pour commencer son championnat cuvée 2009-2010. L’objectif est de reprendre le sacre national, le 30e, quelques semaines après l’avoir cruellement perdu lors d’un double test-match face au Standard. Un duel lors duquel un nouveau Ketje avait fait sa première apparition, un certain Romelu Lukaku. Au début de la nouvelle saison, Romelu, qui n’a toujours que 16 ans, espère percer en équipe pro. Mais lors des trois premiers matches de la saison, il ne reçoit pas la moindre seconde de jeu. Jusqu’à ce 22 août 2009. Anderlecht mène difficilement 0-1 sur la pelouse de Zulte Waregem grâce à un but de son maestro Mbark Boussouffa. Après un peu moins de 70 minutes, Ariel Jacobs décide d’envoyer son gamin au jeu pour tenter de "tuer" la rencontre. Romelu Lukaku remplace Kanu. Après quelques secondes, il réalise un parfait appui-remise, prémisse de son futur jeu dos au but qu’il va perfectionner en Italie, avant de servir Matias Suarez dans le rectangle. Mais pas d’assist pour Romelu, l’Argentin tire droit sur Sammy Bossut. ►►► À lire aussi : Les chiffres impressionnants de la première réussie de Romelu Lukaku avec Chelsea Quelques minutes plus tard, Boussouffa est lancé sur le côté gauche. Le Marocain a de la place et du temps. Romelu et son instinct de buteur sentent déjà le bon coup. Il pique au premier poteau au moment où Boussouffa lâche son centre. Le gamin n’a qu’à effleurer la balle pour inscrire le premier but de sa jeune carrière, à même pas 17 ans. Un but fêté avec ses supporters. Anderlecht s’impose finalement 2-0 et Romelu s’est déjà fait un prénom. A l’interview d’après-match, il dira, avec beaucoup d’aisance face à un micro pour quelqu’un qui n’est pas encore adulte : "C’est un rêve qui devient réalité. Mais je ne dois pas croire que je suis arrivé, il y a encore une longue route à faire. J’ai toute une carrière devant moi, je n’en dois pas me précipiter. Mais je crois que ça va réussir quand même."

22 août 2009 : Romelu Lukaku inscrit le 1er but de sa carrière contre Zulte Waregem

Il terminera la saison, la première entière de sa carrière, avec un bilan de 15 buts en 15 titularisations en Pro League (25 matches au total) et 4 goals de plus en Europa League. Anderlecht décrochera le 30e sacre de son histoire après les premiers play-offs de l’histoire du football belge.

Romelu Lukaku à l'interview après son premier but en pro

L’histoire se répète

22 août 2021. 12 ans plus tard, jour pour jour. Romelu commence sa nouvelle histoire avec Chelsea. Un derby de Londres pour son 2e passage dans le club de son cœur. Une idylle qu’il espère beaucoup plus réussie que la première. Il veut tellement réussir dans ce club, avec ce maillot des blues. ►►► À lire aussi : Chelsea : Romelu Lukaku éblouit la presse avec sa prestation cinq étoiles ; "Injouable", "Romination", "Brilliant" 14 petites minutes de jeu plus tard, son jeu dos au but fait de nouveau mal mais ce n’est rien comparé à sa course qui suit pour pénétrer dans le rectangle. Pablo Mari, le défenseur d’Arsenal, se fait presque piétiner tant Romelu est puissant. La suite, c’est l’instinct du buteur, comme il y a 12 ans. Il sent le bon coup quand le ballon est dans les pieds de Reece James. Il pique plein axe et dépose le ballon dans le but. Le voilà, son premier but avec Chelsea. 12 ans après le premier but de sa carrière. Entre ces deux moments, il aura fait trembler les filets 258 fois. La boucle est bouclée mais l’histoire, elle, n’est pas encore finie.

@RomeluLukaku9 ouvre son compteur but avec Chelsea après moins de 15 minutes