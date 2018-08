Laurent Ciman battu aux tirs au but face à la Juve avec les MLS All-Stars

A Atlanta, devant plus de 72.000 spectateurs, la Juventus a disputé un match de prestige face aux MLS All-Stars, une équipe constituée des meilleurs éléments de la MLS ((Major League Soccer, regroupant des franchises de soccer du Canada et des États-Unis).



Invité, Zlatan Ibrahimovic a finalement refusé d’y participer. Le Suédois âgé de 36 ans a affirmé qu’il "souhaitait avant tout aider son club (Los Angeles Galaxy) à se qualifier pour les play-offs".



Parmi les étoiles de la MLS, il y avait un Belge : Laurent Ciman. Le défenseur central de Los Angeles FC a été aligné d’entrée de jeu face aux Champions d’Italie. A ses côtés, il y avait Guzan, Murillo, Long, Calvo, Adams, Ring, Vela, Almiron, Piatti et Martinez.

Le Vénézulien Josef Martinez, meilleur buteur de la MLS et élu meilleur joueur de cette rencontre de prestige face aux Turinois, a répondu, à la 26ème minute, au but d’ouverture inscrit 5 minutes plus tôt par Andrea Favilli. 1-1, ce sera le score final.



Pour départager les deux équipes, il a donc fallu avoir recours aux tirs au but. Ce sont les joueurs de la Juventus qui se sont montrés les plus adroits dans cet exercice dans lequel ils se sont imposés 5-3.



La Juve, toujours sans Cristiano Ronaldo, a débuté avec le 11 suivant : Szczesny, Cancelo, Rugani, Barzagli, Sandro, Khedira, Pjanic, Can, Bernardeschi, Matheus Pereira et Favilli.