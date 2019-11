Lampard loue "l’éthique de travail" de Batshuayi, prêt à jouer contre West Ham

Batshuayi : "Le coach et l’équipe ont confiance en moi et j’ai envie de leur rendre cette... Un but toutes les 74 minutes en équipe nationale. Michy Batshuayi est une machine à marquer avec les Diables rouges et n’a une nouvelle fois pas déçu face au Kazakhstan avec son 16e but en sélection. "Mon secret ? Je reste concentré tout en restant lucide. Le coach et l’équipe ont confiance en moi et j’ai envie de leur rendre cette confiance. Pour le moment, ça se passe bien et j’ai envie de continuer comme ça", a souri l’avant-centre belge au micro de Vincent Langendries.