"Laissez-moi parler", Kevin De Bruyne se confie à cœur ouvert

Au retour des vacances d’été, la nouvelle saison commence et De Bruyne est versé dans le noyau B. Le jeune homme est démoralisé. Il se rappelle du déclic, du moment où tout a changé. "On jouait un vendredi soir, j’étais sur le banc. Quand je suis rentré en seconde mi-temps, je suis devenu fou". Les mots durs auxquels il avait été confrontés résonnent dans sa tête. "Un but, deux buts, trois buts, quatre buts, cinq buts, j’avais marqué cinq buts en une mi-temps. Après ce match, j’ai eu ma place en équipe première en moins de deux mois. Le club a annoncé à mes parents qu’il souhaitait payer pour une nouvelle famille d’accueil. C’est marrant de voir comment les gens te traitent dans le football quand tu réussis bien", écrit-il avec un soupçon d’amertume.

Pire même, en revenant de sa famille d’accueil limbourgeoise, Kevin raconte avoir vu sa mère en pleurs. "Ta famille d’accueil ne veut plus de toi, ils disent que tu es trop calme et qu’ils ne peuvent pas interagir avec toi, que tu es difficile", dit sa maman. Des paroles aux allures d'électrochocs pour le jeune garçon. Pour se défouler, il tape la balle contre la clôture du jardin des heures durant. Il se souvient d'avoir crié à un moment : "Tout va bien se passer, dans deux mois je serai en équipe première. Je ne reviendrai pas à la maison avec un échec, quoique il advienne". Le jeune garçon, bouleversé et dans un accès de rage, est plus que jamais déterminé à remplir son objectif.

De Bruyne souffre silencieusement d’une adaptation difficile et d'une timidité maladive. Kevin aborde les difficultés sociales auxquelles il a été confrontées lors de son arrivée dans le Limbourg. "A Genk j’étais le petit nouveau qui parlait un dialecte bizarre. Je n’ai pas vraiment appris à avoir une vie sociale. Mes deux premières années à l’Académie étaient probablement les plus solitaires que j’ai jamais vécues", confie-t-il.

Mourinho, stop ou encore

De Bruyne enlaçant Hazard - © DON EMMERT - AFP

Le joueur de 27 ans évoque ensuite sa relation particulière avec le charismatique entraineur José Mourinho. "Quand j’étais à Chelsea, les médias étayaient tellement à propos de ma relation avec José. La vérité est que je ne lui ai parlé que deux fois. Au départ, le plan convenu a toujours été de me prêter pour un temps. Donc je suis parti au Werder Brême en 2012 et la saison s’est bien déroulée. Certains clubs allemands voulaient me signer, dont le Borussia Dortmund entrainé par Jurgen Klopp. Je pensais alors que Chelsea allait me laisser partir", explique De Bruyne.

Mais le Special One en aura voulu autrement et lui envoie un SMS fort : "Tu restes, je veux que tu fasses partie de l’équipe". De Bruyne est alors confiant en ses chances de réussir à Stamford Bridge. Après un début de pré-saison correct, voire prometteur, avec les Blues, De Bruyne est écarté des terrains et ne reçoit pratiquement plus jamais sa chance. "Après le quatrième match, j’étais sur le banc et je n’ai pas eu d’explications. C’était parfois comme si je n’existais plus. A 21 ans, on ne comprend pas forcément pourquoi ça nous arrive", raconte le natif de Drongen.

L’entraineur lusitanien convoque le Belge dans son bureau en décembre, à la mi-saison. "C’était probablement le deuxième moment qui a changé ma vie", se rappelle Bruyne. "Il m’a regardé et m’a dit : un assist, zéro but et 10 guérisons. Puis il a commencé à lire les statistiques des autres joueurs évoluant à ma position, Willian, Oscar, Mata, Schürrle. C’était très étrange. Il m’a ensuite expliqué que si Mata partait, je serais le cinquième choix au lieu du sixième", explique-t-il. "J’ai été complètement honnête, j’ai dit qu’il vaudrait mieux me vendre. José était déçu mais il comprenait que j’avais absolument besoin de jouer. Après tout s’est bien déroulé, j'ai été transféré à Wolfsburg et Chelsea a récupéré le double du prix qu’ils avaient payé ", argumente le milieu de terrain.

Fin de la saga De Bruyne - Mourinho, le Belge s'illustrera en 2014-2015 pour les Loups. Seize buts et 28 passes décisives toutes compétitions confondues plus tard, De Bruyne retrouve le pays Outre-Manche.