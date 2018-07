La volée de Wilmots, le festival offensif des Diables : les deux dernières victoires belges face aux Bleus

Depuis le début du 21ème siècle, Belges et Français se sont rencontrés à cinq reprises en match amical. Deux victoires 'noir, jaune, rouge', un succès des Bleus (0-2) et deux matches nuls (0-0).

18 mai 2002 : Marc Wilmots éteint le Stade de France

En pleine préparation pour le Mondial 2002, les Diables Rouges de Robert Waseige débarquent à Paris pour affronter les champions du monde et champions d’Europe en titre. Les Belges sont bien dans leur rencontre et prennent l’avance après seulement vingt minutés de jeu. Sur un coup franc bien travaillé de Johan Walem, Glen De Boeck coupe parfaitement la trajectoire du ballon et le propulse de l’épaule et du dos dans les filets d’Ulrich Ramé (20’).

Gênés par les Diables, les Bleus profitent d’un but contre son camp de Timmy Simons pour revenir à égalité juste avant la pause (40’).

Mais les hommes de Waseige veulent engranger de la confiance avant de s’envoler vers la Corée du Sud et le Japon et poussent pour faire la différence.

Dans les arrêts de jeu, Gert Verheyen déborde sur le flanc droit et alerte dans la surface Marc Wilmots. A l’instinct, le Taureau de Dongelberg reprend le ballon de volée et nettoie la lucarne du portier français. Superbe réalisation pour une victoire prestigieuse.

Les compositions des équipes :

France : Ulrich Ramé - Lilian Thuram, Marcel Desailly, Frank Leboeuf, Bixente Lizarazu - Patrick Vieira, Emmanuel Petit - Sylvain Wiltord, Youri Djorkaeff, Christophe Dugarry - David Trezeguet

Belgique : Geert De Vlieger - Jacky Peeters (Eric Deflandre 63’), Glen De Boeck, Daniel Van Buyten, Nico Van Kerckhoven - Timmy Simons (Yves Vanderhaeghe 75’), Johan Walem (Gaëtan Englebert 80’) - Gert Verheyen, Marc Wilmots, Bart Goor (Danny Boffin 46’) - Mbo M'Penza (Wesley Sonck 46')