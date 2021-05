La Tribune : Roberto Martinez sur l'absence de Januzaj, "ça a été le choix le plus difficile" -... Roberto Martinez était l’invité de la Tribune. Le sélectionneur a évoqué sa liste des 26 et celle des réservistes. Et parmi ces 11 joueurs, Adnan Januzaj. Adnan Januzaj ne fait pas partie de la liste des 26 sélectionnés par Roberto Martinez. Un choix justifier par le sélectionneur ce lundi soir lors de La Tribune. "Ca a été le choix le plus difficile car j’apprécie son talent", commence directement Roberto Martinez. "Il est très fort en homme contre homme et il faut voir comment les joueurs évoluent sur le terrain. La concurrence est très forte à ce poste, par exemple avec Leandro Trossard. Adnan n’est pas là parce que d’autres joueurs sont plus aptes que lui en ce moment mais il a un grand avenir devant lui." Avec cette absence, Roberto Martinez se prive d'un gaucher dans son noyau. Mais pour le sélectionneur, la question n'était pas là. "Un numéro 10 gaucher, c’est important. Mais ici, il fallait choisir un joueur plutôt qu’un 10 gaucher. Il y a Lukebakio ou De Ketelaere qui sont gauchers. Mais il valait mieux cette fois prendre trois numéros 9 et essayer de s’adapter dans les autres domaines. La sélection que nous avons faite nous permettre d’affronter les adversaires et peut-être que ce gaucher numéro 10 ne sera pas si important que cela."