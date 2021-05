La Tribune : Roberto Martinez, "L’Angleterre sera l’équipe à battre à l’Euro"

La Tribune : Roberto Martinez, "on est plus fort qu’en 2018, on a acquis de l’expérience et... Roberto Martinez était l’invité de la Tribune. Le sélectionneur a abordé plusieurs sujets, mais aussi l’expérience acquise par l’équipe nationale qu’il estime plus forte qu’en 2018. Ce lundi, dans la Tribune, toute l’équipe a parlé de la liste des 26 joueurs donnée par Roberto Martinez. Si le sélectionneur est revenu sur ses choix, il en a aussi profité pour parler des forces de son équipe et de la comparer avec celle de 2018. "Nous sommes plus forts qu’en 2018. Déjà parce qu’il y a davantage de joueurs. On pourrait changer des joueurs dans l’équipe et on serait aussi fort. Et puis il y a eu l’émotion d’avoir été battu et de gagner lors du dernier mondial avec cette petite finale. On a acquis de l’expérience et on va pouvoir en faire bon usage" explique Roberto Martinez. Et le coach d’ajouter : "On a beaucoup appris. Je crois qu’un tournoi a deux visages : il y a les matches de poule où il faut s’adapter et grandir dans le tournoi afin de comprendre ce dont on a besoin pour le tournoi qui commence après. Et là les détails sont importants."