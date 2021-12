La Tribune - Roberto Martinez confiant sur la préparation et la motivation des Diables pour le Qatar : "Je peux assurer que l’équipe donnera tout ce qu’elle a pour gagner"

Ce lundi soir, Roberto Martinez, entraîneur des Diables Rouges, a donné une interview en exclusivité pour l’émission de La Tribune. Pas mal de sujets abordés par le coach, interviewé par Benjamin Deceunink, dont les nouvelles arrivées, la préparation et la motivation. Quand Benjamin demande à l’entraîneur si quatre nouveaux jeunes introduits en 2021 c’est suffisant, voici ce qu’il a à lui répondre : "Il ne faut pas regarder les jeunes joueurs mais les joueurs qui sont prêts. Si je regarde 2021, il y a eu des débutants mais on a vu le fait qu’ils grandissaient beaucoup dans leur rôle. Pour moi Jason Denayer est celui qui m’a le plus impressionné en 2021 quand vous voyez le rôle qu’il a dû remplir. Et la vitesse avec laquelle il a été en connexion avec Toby Alderweireld et Jan Vertonghen dans cette défense à 3. C’était impressionnant.

Et puis il y a Hans Vanaken qui est devenu un joueur dominant qui a réussi à progresser autant en équipe nationale qu’en club, ce qui n’était pas simple à réaliser. Puis vous voyez la manière avec laquelle Youri Tielemans a grandi, à son âge de 23 ans avec près de 50 sélections. Il y a donc plus qu’un facteur qui entre en compte que simplement dire il y a de nouveaux noms en équipe nationale.

Prenez Arthur Theate, c’est une super histoire. Je pense que tout jeune devrait se rappeler constamment son parcours. Quelqu’un qui n’avait plus de contrat il y a 19 ou 20 mois de cela. Et il a voulu absolument montrer quel joueur important il pouvait être, lui donnant l’occasion d’obtenir un très beau transfert en Serie A et de devenir Diable rouge. En plus c’est un super profil, un défenseur central gaucher… Mais il y a l’histoire du joueur. Arthur est une personnalité, et ça c’est contagieux."

Seulement une semaine de préparation avant le Qatar

Pour la préparation au Qatar, seulement une semaine est prévue. Un problème ? "Non je pense au contraire que c’est un avantage. Si on regarde la préparation qu’on a eue pour l’Euro et la Coupe du monde, la période était plus grande mais chaque joueur arrivait hors forme car ils avaient connu un break entre 7 et 14 jours. Ils avaient donc relâché et il fallait réactiver. Et on a donc passé beaucoup de temps à remettre physiquement tout le monde au même niveau et aussi à évacuer la fatigue mentale accumulée. Donc ici ce sera un avantage. Les joueurs finiront dans leur club vers le 13 novembre. Et le 14 ils rejoindront le camp de l’équipe nationale, comme un camp normal. Bien sûr, il faudra 4 ou 5 jours pour travailler tactiquement mais ce club n’a pas besoin de réactiver physiquement. Je crois beaucoup que cette Coupe du monde va permettre des avancées car d’habitude on joue ces tournois à la fin de saison."

Aucun doute sur les motivations

Le coach des Diables a un message très clair à propos de la motivation des Diables : "Nous avons un groupe qui est pleinement dédié et qui adore jouer pour les Diables Rouges et représenter l’équipe nationale. Pour moi, échouer ce n’est pas perdre. Echouer c’est de ne pas tout faire pour gagner. Et cette équipe veut essayer de gagner depuis des années. Et les 12 prochains mois seront les pas finaux vers notre objectif. Être les meilleurs possibles dans ce mondial. Et je peux assurer à chacun d’entre vous que l’équipe donnera tout ce qu’elle a pour gagner. Ça ne veut pas dire qu’on gagnera car d’autres équipes ont aussi cette ambition et ont gagné par le passé bien plus que nous… Mais je vous garantis qu’on donnera tout ce qu’on a. On a besoin de souffrir ensemble et de se soutenir ensemble pour accomplir ce désir commun et écrire l’histoire tous ensemble."

