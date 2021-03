La Tribune : Mehdi Bayat sur les équipes de jeunes en D1B, "personne n’est prêt à faire des compromis intelligents"

Mehdi Bayat s'exprime sur la BeNeLeague et la réforme de la D1B - Football - La Tribune -... Le Président de l’Union Belge – et administrateur délégué du Sporting de Charleroi – Mehdi Bayat était l’invité de l’émission La Tribune lundi soir. En quarantaine à son domicile après avoir contracté le Covid-19 au même titre qu’une partie du staff et des joueurs carolos, Mehdi Bayat est intervenu par vidéo-conférence pour aborder plusieurs dossiers en notre compagnie. Il a notamment abordé les questions qui concernent la mise en place éventuelle de la BeNeLeague et sur la réforme de la D1B. Morceaux choisis.