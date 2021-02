La Tribune : Kompany, "Je suis totalement pour la BeNeLeague, c’est une question de survie"

Avec un Club de Bruges qui domine le championnat et la volonté des grands clubs européens de construire leur propre championnat, la création de la BeNeLeague refait surface. L’occasion de demander à Vincent Kompany, présente à La Tribune ce lundi, son avis.

"Je suis totalement pour, c’est une question de survie", commence par dire Vincent Kompany.

Et d’ajouter : "Au plus vite on y passe, au mieux c’est. Bientôt, les grands clubs vont s’isoler, créer des championnats à part et leur marché va doubler, tripler, voir plus. Et nous, on va rester dans un petit marché, avec peu de moyens pour progresser. Et si jamais on double le marché ou on agrandit les frontières, on pourra retrouver une compétitivité plus importante."

Avec cette BeNeLeague, il serait possible pour le coach de garder nos talents : "Et il y en a du talent en Belgique. Au niveau de l’infrastructure, il y a encore énormément à faire, mais au niveau des joueurs, il y a un talent fou. Je pense qu’on pourrait les garder plus longtemps si on avait la capacité d’offrir plus à nos joueurs."

Pourtant, en plateau, l’entraîneur d’Anderlecht a peu de partisans. Notamment Nordin Jbari : "Cela va tuer le championnat belge. Ça va être compliqué." "Les riches vont devenir plus riches et les pauvres encore plus pauvres", ajoute Benjamin Deceuninck en posant la question à Kompany.

A ces interrogations, Vincent Kompany pense qu’il est possible "d’avoir des formules de solidarités pour le football belge. C’est vrai que les championnats inférieurs ne vivent pas correctement en ce moment. Mais, il y a moyen de penser solidarité et d’ouvrir le championnat. Je parle de voir des équipes plus compétitives en Belgique avec nos propres talents. Et le problème, quoiqu’on fasse, les autres championnats deviendront plus forts."