La Tribune : Christian Benteke "La France est favorite de l’Euro, mais la Belgique ne doit pas se cacher"

La Tribune : Christian Benteke "La France est favorite de l'Euro, mais la Belgique ne doit pas se... Roberto Martinez a annoncé ce lundi sa sélection pour l'Euro 2020. Parmi les 26 sélectionnés, Christian Benteke. Le joueur qui avait manqué la Coupe du Monde en raison d'une blessure a performé au meilleur moment avec son club, Crystal Palace. S'il compte bien saisir sa chance quand elle se présentera, il est avant tout ambitieux pour l'équipe. Même si malgré tout, pour lui, c'est bien la France la grande favorite de l'Euro. Les Diables auront un adversaire supplémentaire lors de deux de leurs rencontres de poule: le public. Au Danemark et en Russie, les deux équipes joueront devant leur public, sans supporter belges. "On est rentré dans ce 'mood' où on joue des matches sans supporters. C'est dommage mais il faudra y faire avec. Par rapport aux soutiens, on sera défavorisé, mais on est assez fort pour surmonter ça." Mais le plus gros adversaire des Diables, pour Christian, c'est l'équipe favorite du tournoi: la France. "La France, elle est favorite. C'est elle qui a gagné la dernière Coupe du Monde et c'est une nation qui monte en puissance qui compte beaucoup de joueurs talentueux. Je pense que ce sera un grand défi." S'il faudra compter sur la France, la Belgique ne rejette pas non plus son statut acquis ces dernières années. Nombreux sont les joueurs trentenaires, il est tout doucement temps de remporter un titre : "Je ne dirais pas qu'il est temps, mais je dirais qu'il ne faut pas se cacher. Avec les joueurs qu'on a, des joueurs de classe mondiale. Il ne faut pas se cacher en se disant qu'on va aller le plus loin possible, non. On doit essayer de terminer le tournoi en soulevant cette Coupe.