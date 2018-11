"La Télé de A à Z" vous fait revivre le Mondial des Diables

La coupe du monde de foot est déjà loin mais notre émotion est toujours bien palpable. Elodie de Sélys va nous faire frissonner... elle nous remémore tous ces moments d'allégresse, de déception mais aussi de fierté provoqués par nos chers Diables Rouges lors de ce mondial 2018.



Dries Mertens lance la valse des buts, Michy Batshuayi est surpris par le rebond du ballon et on se fait une grosse frayeur sur le match Belgique-Japon. Eden Hazard teste ses talents de DJ et apparaît sur le plateau, en short-claquette, comme par magie ! Quant à nos journalistes sportifs, ils montrent qu'ils sont avant tout humains : fou rire sur le plateau, le gros mot de Philippe Albert et quelques petites siestes en cachette. Notre souverain lui-même ne peut contenir ses émotions. Nos diables auront fait tressaillir les plus grandes équipes et, par la même occasion, fait vibrer le cœur de 11 millions de Belges. Et à voir l'ambiance le 15 juillet sur la Grand-Place, le pays leur en est reconnaissant.

"La Télé de A à Z" zappe pour vous dans le temps et déniche chaque semaine des images rares ou inoubliables, drôles ou émouvantes que l'on voit ou revoit toujours avec plaisir.