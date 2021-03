La Team Diables Rouges de la RTBF débriefe le match en Tchéquie

Philippe Albert a, comme de coutume, officié comme consultant aux côtés de Vincent Langendries. Les Diables Rouges ont certes été solidement bousculés à Prague. Mais pas de quoi sombrer dans la sinistrose pour autant nous confie-t-il.

" La Tchéquie a montré un visage très positif malgré l’absence de quatre titulaires. C’était une rencontre très difficile sur le plan défensif car nos cadres n’ont pas répondu à l’attente face au pressing adverse. Et de l’autre côté, un match très compliqué devant pour Romelu Lukaku. Il s’en est toutefois bien sorti en première mi-temps dos au but avant de nous sauver avec un but extraordinaire. Je vois pas mal de points négatifs, ce qui est rare avec les Diables. Mais avec un match moyen, on ne s’en sort pas si mal. "

Manu Jous et Eby Brouzakis ont eux officié en radio. Manu note ceci : " Nous n’étions plus habitués à voir les Diables Rouges perdre des points en phase de qualification. Nous avions bouclé la campagne qualificative à l’Euro avec un 30 sur 30. Et ici on ne se dit pas que nous avons galvaudé des occasions face à une équipe qui aurait dressé un mur devant son but. Non, on se dit même que les Diables ont fait une bonne affaire avec ce résultat. Je note que certains Diables ont joué en dessous de leur niveau habituel. Et en face il y avait des Tchèques qui ont été entreprenants d’un bout à l’autre de la rencontre. Un poteau, une barre, un ballon sauvé sur la ligne… Au total, il y a eu 13 tentatives pour les Tchèques contre 9 pour nous hein… "

Eby ajoute, lui, que " Ce genre de résultats peut aussi faire du bien. Les Diables ne sont pas invincibles et cela permettra aux hommes de Roberto Martinez d’aborder l’Euro avec la bonne attitude. Je ne veux pas prendre l’excuse des absences pour expliquer leur match moyen. Les Tchèques aussi devaient composer avec plusieurs absences importantes. Et les Diables ont déjà très bien sans Hazard. Et ils ont aussi parfois connu des matches moins bien quand ils étaient au complet. Les Tchèques ont eu du culot, de l’audace, du talent. Il faut parfois juste l’accepter. Je note que Thibaut Courtois a été le meilleur Diable Rouge sur le terrain. De Bruyne n’a pas bénéficié de la même liberté que face aux Gallois. Tielemans a été bien tenu. Et dans un match difficile, Romelu Lukaku a marqué et… bien défendu. Sur le visage de Roberto Martinez on a directement senti qu’il n’était pas serein. Il avait raison. Après, il n’y a rien de mal fait. Les Diables vont battre la Bielorussie. Ils compteront alors 7 sur 9. C’est pas mal. La France et les Pays-Bas ont aussi connu des ratés. "

L’audace des Tchèques, c’est aussi ce que veut retenir Vincent Langendries. "

" Rarement la tempête a soufflé si fort et de manière aussi continue sur nos Diables. La faute à des Tchèques courageux audacieux qui ont laissé de côté leur respect pour le numéro un mondial. La défense est un point de travail. C’est sûr. Quand elle est mise sous une telle pression elle a vraiment du mal à garder le calme. Les deux trentenaires hier n’étaient pas assis dans leur fauteuil habituel et ont commis beaucoup trop d’approximations. Quant à Denayer qui fait office de gamin entre Vertonghen et Alderweireld, ses relances ont laissé à désirer. Sans parler de son placement à reculons sur le but tchèque. Rayon positif : le fait de posséder un duo De Bruyne-Lukaku peut nous sortir de beaucoup d’ornières. Romelu diable du match pour moi tant par son but salvateur que par son rôle défensif de roc infranchissable sur les phases arrêtées adverses. "

Philippe Albert s’interroge lui sur la suite. Sachant que " ce résultat va donner de l’espoir à d’autres équipes. Il n’y a rein à faire quand KDB est un peu moins concerné ça fonctionne moins bien. Et puis, avec Eden Hazard, la donne aurait été différente. Il peut faire la différence individuellement et collectivement en offrant des solutions à ses partenaires. Sans lui à l’Euro, nous devrions revoir nos ambitions à la baisse. "

Manuel Jous souhaite toutefois ponctuer sur une note positive et des points d’amélioration. " Thibaut Courtois a eu beaucoup de boulot. Plus que prévu. Et il s’en est très bien sorti. KDB a été moins flamboyant que face aux Pays de Galles. Mais il a été présent notamment sur l’assit à Lukaku et une frappe sur le poteau. Et Lukaku n’a pas livré un grand match mais il a marqué un but très important. Trossard et Foket sont bien montés. A contrario Chadli et Castagne ont moins pesé. Et l’axe médian Tielemans-Dendoncker n’a pas été aussi souverain que face aux Gallois. Et la défense – à l’image de Vertonghen et de Denayer- a été fébrile. En jouant de la sorte, ils sont vulnérables."