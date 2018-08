La situation se tend entre Boyata et le Celtic

Dedryck Boyata et le Celtic sont en profond désaccord actuellement. Le Diable Rouge souhaite rejoindre un championnat plus huppé mais le club écossais refuse de laisser partir son défenseur central. Alors qu’il ne reste qu’un an de contrat qui lie le Bruxellois aux Bhoys, la situation se tend.

Après avoir manqué mardi le déplacement à l’AEK Athènes (défaite 2-1 synonyme d’élimination de la Champions League) - à cause d’une blessure selon le joueur -, Boyata est encore absent du noyau qui affronte le FC Partick Thistle ce samedi après-midi au 2ème tour de la Coupe d’Ecosse. Une absence qui serait due cette fois-ci au choix du club puisque le Diable Rouge aurait, selon Het Laatste Nieuws, été écarté du groupe pro.

On semble donc doucement mais surement se diriger vers un bras de fer. Affaire à suivre.