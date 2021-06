La Russie, l'adversaire contre qui tout a commencé pour l'ogre Romelu Lukaku en 2010

Propulsé capitaine d'un soir par son sélectionneur Roberto Martinez début juin contre la Grèce, Romelu Lukaku est plus que jamais au sommet de son art. Logiquement élu MVP du dernier calcio et meilleur buteur de l'histoire des Diables rouges (60 buts en 93 sélections), l'ancien Anderlechtois brille aussi bien en club... qu'en équipe nationale. Une histoire d'amour entre Big Rom' et les Diables, qui commence en 2010. Romelu Lukaku n'a que 17 ans et un soir de novembre, il va planter ses deux premiers buts avec les Diables. La première proie du buteur belge ? La Russie, nation qu'il retrouvera samedi. Souvenirs, souvenirs.

Quand Dick se fait l'Advocaat des Diables

Replongeons-nous en 2010. Vous en conviendrez aussi bien que nous, la Belgique n'a alors rien de la formidable armada collective qu'elle va devenir par la suite. Parmi les noms qui garnissent les rangs belges, quelques anomalies et autant d'étoiles filantes : Vadis Odjidja, Jonathan Legear, Marvin Ogunjimi, Jelle Vossen voire même Björn Vleminckx. Mais tous commencent sur le banc pour affronter la Russie en amical. Du haut de ses 17 printemps, le juvénile colosse Romelu Lukaku goûte, lui, aux joies d'une titularisation. Et dès le début de match, on sent qu'un air de revanche vient alourdir l'atmosphère. Les Diables sont motivés et pour cause. Sur le petit banc adverse se trouve un certain Dick Advocaat, qui avait (lâchement) abandonné les Belges en cours de route quelques semaines plus tôt, succombant aux offres plus lucratives de la fédération russe.

Un shot de Rom' au pays de la Vodka

Romelu Lukaku en 2010 face à la Russie. © Belga Les Belges poussent et après deux petites minutes, le gardien local, Igor Akinfeev s'emmêle les pinceaux. Opportuniste, Eden Hazard récupère le cuir et centre parfaitement en retrait. Seul face au but vide, Romelu Lukaku met évidemment au fond. Plein sourire, Big Rom' exulte. Il vient de planter son tout premier but avec les Diables et devient le 3e plus jeune artificier de l'histoire de notre pays. Un premier match référence qu'il couronnera finalement d'un savoureux doublé personnel. Lancé en profondeur dans le dos de la défense en fin de match, Lukaku fait du Big Rom', met deux défenseurs dans le vent avant de crucifier le gardien. On ne le sait pas encore mais ce genre d'action, cocktail de puissance et de lucidité, deviendra sa marque de fabrique par la suite.

Romelu, le colosse tressé, Lukaku le buteur pressé

0-2, score final, la Belqique s'offre une victoire de prestige face aux Russes, pourtant demi-finalistes de l'Euro 2008. Radieux après la rencontre, Lukaku vient, lui, de faire une entrée fracassante dans le panthéon des buteurs belges. Et même s'il mettra quelques matches à retrouver la mire, Big Rom' dépoussièrera tous les records belges par la suite. En 2017, il profite d'un festival offensif contre le Mexique (3-3) pour revenir à la hauteur de Paul Van Himst et Bernard Vorhoof en tant que meilleur buteur de l'histoire des Diables. Quelques semaines plus tard, il profite d'un déplacement au Japon pour définitivement dépasser ses glorieux ainés. Il prendra finalement le large au gré des rencontres et des buts enquillés. Aujourd'hui, Lukaku est le meilleur buteur de l'histoire des Diables, loin devant les autres. Et dire que tout cela a commencé un brumeux soir de novembre 2010. Igor Akinfeev doit d'ailleurs toujours en faire des cauchemars...

