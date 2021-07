La réaction de Kevin De Bruyne : "On a eu trop de problèmes dans l’équipe pour être à 100%"... Après sa défaite en quarts de finale face à l’Italie (1-2), la Belgique est éliminée de l’Euro 2020. Kevin De Bruyne, qui a joué les 90 minutes malgré sa blessure, s’est présenté à notre micro à la fin de la rencontre. "C’était un tournoi difficile pour nous avec les blessures. On s’est battu jusqu’à la fin. L’Italie était meilleure que nous en 1ère mi-temps mais en deuxième on s’est créé plus d’occasions. On aurait pu marquer le 2e mais on ne l’a pas fait. Avec toutes ces blessures ce n’était pas facile pour l’équipe. Je remercie le staff médical pour son travail durant les 4 derniers jours. J’ai joué avec une déchirure dans mon ligament, ce n’était pas facile. Aujourd’hui ce n’est pas comme face au pays de Galles où on n’avait déçu, on a perdu contre une équipe de grande classe", a expliqué Kevin De Bruyne. Avant de conclure : "On essayera de gagner la prochaine fois mais d’abord je veux essayer de retrouver mon corps. J’ai eu trop de problèmes ces deux derniers mois mais j’ai quand même essayé de tout donner pour l’équipe ce soir. On a eu trop de problèmes pour être à 100%".