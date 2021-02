La presse italienne célèbre le 'Tsunami' Lukaku et prépare le duel face à Zlatan

Deux buts et un assist sensationnel. Romelu Lukaku a assommé la Lazio dimanche soir et permis à l’Inter de grimper à la première place de Serie A. Une nouvelle fois colossal, le Diable rouge – qui a atteint la barre des 300 buts en carrière – a logiquement fait la Une des quotidiens sportifs italiens ce lundi.

Une prestation 5 étoiles donc pour Lukaku qui mérite un excellent 8 dans le bulletin de notes dressé par La Gazzetta. "Précis sur le penalty, froid sur le deuxième but et puissant comme un camion face à Parolo. Un conseil pour l’Inter : chouchoutez-le et gardez-le loin des yeux de Guardiola. Faire confiance à Romelu est le meilleur choix que l’on puisse faire."

Lukaku "rend fou" les Interistes peut-on lire dans les pages internes de La Gazzetta. "Impressionnant et intenable dans certaines phases du match", Lukaku a "balayé Parolo avec la force d’un Tsunami" sur l’accélération qui a mené au 3e but de son équipe.

Reconnu unanimement comme le grand artisan de ce succès et plus globalement de cette ascension en tête de Serie A avec ses 16 buts en 21 matches, Lukaku a été félicité publiquement par son coach Antonio Conte qui l’a défendu face à certaines critiques. "Lukaku a répondu présent comme toute l’équipe. C’était important pour lui de donner une réponse à un moment où certaines personnes parlaient de contre-performances et de difficultés au niveau psychologique. Parfois, on a des moments où l’on est moins performant mais il est revenu de manière autoritaire. Il avait besoin de ça et d’une équipe qui affronte ces matches avec cette envie et cette détermination."

C’est la première depuis 2010 (année du triplé) que l’Inter se retrouve en tête du championnat lors du deuxième tour. Une statistique qui motive mais qui ne devra pas distraire les Nerazzurri qui s’apprêtent à disputer un derby crucial face à l’AC Milan, dimanche prochain.