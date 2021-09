La presse espagnole enthousiasmée par les matches d’Eden Hazard avec les Diables Rouges

Eden Hazard a marqué un but ce dimanche lors de la victoire de la Belgique face à la République tchèque. Le capitaine des Diables Rouges a par ailleurs marqué les esprits. Notamment dans la presse étrangère.

Eden Hazard est-il enfin parvenu à surmonter ses blessures ? Car le joueur du Real Madrid a enchaîné deux titularisations avec la Belgique pour 147 minutes de jeu et il a inscrit un but. Ces deux prestations ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues dans la presse étrangère.

"Ses sélections sont devenues le meilleur remède pour Eden Hazard. Il s’amuse à nouveau avec la Belgique et ça se voit. Roberto Martinez a créé un écosystème parfait pour lui", commence Marca.

AS ajoute : "Roberto Martinez a déjà souligné l’amélioration du joueur du Real Madrid et il l’a maintenant prouvé avec un bon but contre la République tchèque. Un but qui fait que Madrid recommence à croire en lui."

Autre média espagnol, le Mundo Deportivo souligne que "c’était un Hazard actif. Il s’est bien amusé et il a bien combiné avec Carrasco. Il a également marqué un but, ce qui n’était plus arrivé depuis novembre 2019."

En France, c’est le journal L’Equipe qui a évoqué la belle performance de notre capitaine : "On a retrouvé dimanche le capitaine de la Belgique avec du souffle et des jambes face à la République tchèque (3-0)."

Et le quotidien français d’ajouter et de déjà évoquer la demi-finale de Ligue des Nations face à la France : "Avec Eden Hazard à son niveau, Romelu Lukaku buteur en série et Thibaut Courtois auteur d’un arrêt monumental, les Diables Rouges ont les moyens de poser de sérieux problèmes aux Bleus. D’autant qu’ils retrouveront Kevin De Bruyne, Dries Mertens et Jérémy Doku, tous blessés ou convalescents lors de ces trois rencontres de septembre."

Il ne reste plus qu'à Hazard à continuer sur ce chemin là afin d'être conquérant en club et prêt pour Belgique-France le 7 octobre.