La Premier League et les Diables rouges, le début de la fin d'une idylle?

La Premier League est reconnue mondialement comme l’un des meilleurs championnats du monde, sans doute le plus compétitif. Y constater une présence massive de joueurs belges est dès lors un signe de bonne santé pour l’équipe nationale, c’est ce que l’on se répète depuis longtemps déjà. Le nombre de Diables qui y jouent et leur forme servent souvent de thermomètre pour connaître la température de l’équipe belge. Mais doit-on vraiment s’inquiéter de voir le nombre de joueurs noir-jaune-rouge qui y jouent diminuer continuellement ? Quelques éléments de réponse.

Une véritable histoire d’amour est née au fil des ans entre les Belges et le championnat anglais. Cette histoire qui a sans doute connu son apogée il y a quelques années à peine alors qu’une bonne partie de notre génération dorée actuelle y évoluait.

La Premier League vient de rendre tous ses verdicts au terme d’une saison très particulière. Nous avons choisi ce moment pour revenir sur les liens qui unissent les Diables rouges et le championnat anglais depuis pas mal de temps déjà. Mais qui s’amenuisent désormais.

Il y a quelque temps, la Premier League avait publié une petite compilation de beaux buts belges. De Philippe Albert à Vincent Kompany en passant par Eden Hazard et Steven Defour, un vrai régal. Et à vrai dire, en voyant ces petits bijoux de "nos" Belges en Angleterre, on n’a pas vraiment envie que ça s’arrête.

Vincent Kompany, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Romelu Lukaku, Nacer Chadli… autant de noms qui ont fait vibrer les fans anglais les plus fervents. Certains résonnent encore actuellement dans les travées des stades comme celui de l’éblouissant KDB. D’autres Belges ont marqué plus particulièrement l’histoire de leur club où ont tout simplement réalisé un passage réussi avec de jolies fulgurances.

La courbe s’est inversée…

Depuis la saison 2008-2009 le nombre de Belges en Premier League a augmenté presque de façon continue… Atteignant un pic en 2016-2017 avec 21 Belges avant de diminuer d’abord doucement et puis plus rapidement pour arriver à 13 lors de la saison écoulée.

Cette saison il reste donc Kevin De Bruyne (Manchester City), Jan Vertonghen (Tottenham), Toby Alderweireld (Tottenham), Michy Batshuayi (Chelsea), Divock Origi (Liverpool), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Christian Benteke (Crystal Palace), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Leandro Trossard (Brighton), Christian Kabasele (Watford), Charly Musonda (Chelsea) et Bjorn Engels (Aston Villa).

Un chiffre de 13 qui pourrait rester plus ou moins stable durant les années à venir… Même si des joueurs comme Vertonghen, Batshuayi ou encore Divock Origi devraient quitter leur club mais pourraient malgré tout rester en Premier League. Pendant ce temps-là, la Premier League fait de plus en plus régulièrement son marché en Belgique. Pas seulement pour y recruter des Belges mais en partie quand même.

Quelques arrivées pourraient donc équilibrer les futurs départs. Mais si en termes de chiffres, l'équilibre pourrait se créer tout doucement lors des saisons à venir, c'est surtout dans la renommée des joueurs qu'on peut noter une différence. Les derniers Belges arrivés en Premier League, même s'ils sont performants n'ont pas (encore) le poids de joueurs tels que Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thibaut Courtois ou encore Vincent Kompany.

Alors pour l'équipe nationale et le football belge en général, il faut espérer que des jeunes pépites pointeront le bout de leur nez dans les années à venir. Même s'il n'est pas dit que ces joueurs choisiront forcément la Premier League, comme on a pu le voir avec Alexis Saelemaekers transféré à l'AC Milan. L'avenir nous dira si la présence significative de Belges en Premier League continue ou non d'être le meilleur des baromètres à la santé des Diables rouges.