"La poupée à l’effigie d’Eden Hazard est en rupture de stock !"

Si vous êtes allés soutenir les Diables en Russie, vous allez sûrement ramener des souvenirs de la Coupe du Monde. Objets dérivés officiels ou détournés officieux. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Des poupées russes, les fameuses matriochkas à l’effigie d’Eden Hazard, aux répliques de marquoir de stade… Tout est à vendre. Reportage dans l’un des plus grands marchés de souvenirs de Moscou.

Situé à l’Est de Moscou, Izmaïlovo est bien plus qu’un marché. Une atmosphère hors du temps, un régal pour les sens, un décor magique en bois de toutes les couleurs. Le lieu possède même sa propre réplique du Kremlin. Ici on vient de partout pour dénicher les trésors russes : affiches, uniformes, insignes du temps de l’ex URSS côtoient les Ouchankas, les fameux chapeaux en lapin ou rat musqué, les manteaux de fourrure et les Matriochkas. Les poupées russes traditionnelles revisitées à l’occasion de la Coupe du Monde. On en trouve d’ailleurs à l’effigie des footballeurs stars comme Neymar, Messi ou Ronaldo… mais plus de trace du tsar Eden Hazard.

"Hazard ? On n’en a plus. Depuis la victoire contre le Brésil, elles sont en rupture de stock… Mais ne t’inquiète pas, elles sont en cours de fabrication. Reviens demain !" nous conseille Dmitri.