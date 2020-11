"La place de N°1 mondial des Diables rouges n'est pas juste", estime Vanhaezebrouck

Alors qu’elle vient d’écarter l’Angleterre, la Belgique tentera ce mercredi soir contre le Danemark de décrocher son ticket pour le Final 4 de Nations League. Un tournoi dont les Diables rouges ont fait leur objectif.

La place de n°1 au ranking FIFA devant la France et le Brésil ne suffit plus à la Belgique qui veut enfin remporter un trophée. Pour Hein Vanhaezebrouck, cette première place au classement mondial ne reflète d’ailleurs pas le vrai niveau de notre équipe nationale.

Un constat qu’il a développé dans sa chronique hebdomadaire pour 'Het Nieuwsblad' en passant au crible les 50 rencontres jouées par la Belgique sous Martinez.

"Les Diables rouges n’ont joué que 14 de ces 50 matches face à des équipes du Top 20 mondial. C’est très peu comparé aux autres grandes nations du football. La France, l’Italie et l’Espagne ont joué 24 matches contre les équipes du Top 20, l’Angleterre 23 et les Pays-Bas 27, presque le double", remarque Vanhaezebrouck avant de poursuivre son analyse.

>>> A LIRE AUSSI : Belgique - Angleterre, l'édito : Roberto Martinez et Didier Deschamps, même combat ?

"C’est sans doute la seule raison pour laquelle notre nation est toujours numéro 1 mondiale, ce qui dans les faits n’est pas juste. Si nous avions disputé autant de matches relevés que la concurrence, nous aurions sans doute perdu cette première place. Sous Martinez, nous n’avons d’ailleurs gagné que 6 des 14 matches en question. Bien sûr Martinez n’a pas d’emprise sur le tirage mais on peut remarquer que les autres nations se 'cherchent' un peu plus et se frottent aussi à des équipes comme le Brésil et l’Argentine. Nous nous testons trop rarement face à des équipes de très haut niveau et c’est peut-être la raison pour laquelle nous n’avons pas encore décroché de trophée."

En mettant en évidence ces chiffres, HVH a voulu adresser "une critique constructive" au travail de Martinez, un sélectionneur qu’il respecte beaucoup. "Je lui tire mon chapeau, il a formé une équipe que l’on regarde avec respect partout dans le monde. Il a réussi à créer un groupe et à faire en sorte que toutes ces stars travaillent ensemble. Et après tout, ses résultats parlent pour lui avec seulement 4 défaites en 50 matches. Cette équipe a les qualités pour aller loin dans n’importe quel tournoi."