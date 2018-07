La petite blague de Marc Coucke avant France-Belgique

Ce mardi soir, la France et la Belgique s’affronteront durant la première demi-finale de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Cet affrontement est sur toutes les lèvres et Marc Coucke, président du Sporting d’Anderlecht, n’a pas échappé à la règle. L’ancien homme fort du KV Ostende y est allé de sa petite blague : Un Belge et un Anglais sont dans un bar. "On joue contre la Croatie demain", dit l’Anglais. "Mais quelle coïncidence" répond le Belge, "Nous, on joue contre eux dimanche."

Sa blague sera-t-elle prémonitoire ? Réponse dans quelques heures.