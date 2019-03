La perfection, le plaisir, un exemple, un magicien, les sportifs belges sous le charme d'Eden Hazard

Ce dimanche 24 mars, à Chypre, Eden Hazard disputera son 100ème match sous la vareuse des Diables rouges. A 28 ans et 76 jours, il sera le plus jeune joueur belge à atteindre cette barre symbolique.

Jan Vertonghen avait 31 ans lorsqu’il a atteint les 100 caps et Axel Witsel en avait 29.

Il a disputé son premier match sous la vareuse de la Belgique au Luxembourg le 19 novembre 2008 alors qu’il n’avait que 17 ans et 316 jours. Son premier but avec les Diables, il l’a inscrit le 7 octobre 2011 contre le Kazakhstan.

Elu sportif de l’année en 2018, Eden Hazard est un phénomène qui épate d’autres champions belges issus de milieux différents de celui du football.

"Eden est un sportif que j’adore, confie David Goffin au micro de la RTBF. Il y a toujours cette étincelle quand il joue. Au-delà du talent, il a dû beaucoup travailler pour en arriver où il est aujourd’hui. C’est un exemple pour tout le monde."

Et Philippe Gilbert d’embrayer : "C’est quelqu’un de joyeux et de démonstratif. On sent qu’il aime profondément son sport et il prend beaucoup de plaisir. C’est un vrai capitaine. Il sait diriger un groupe et une équipe. Il est bénéfique pour une équipe. Il est rapide ballon au pied, il est assez difficile à cerner pour ses adversaires. On voit souvent, que sur un geste, il en dribble pas qu’un mais plusieurs. Il est en plus très précis. Je ne suis pas un grand spécialiste du football mais quand je le vois, je me dis que c’est un tout bon (sourire)."

Eddy Merckx, le plus grand sportif belge de tous les temps, va plus loin encore : "Eden en un mot ? C’est la perfection. Buteur et donneur d’assists, c’est un athlète complet".

Vice-champion du monde en WRC, Thierry Neuville ajoute : "Quand on dit Eden Hazard, on pense à un magicien du football, quelqu'un qui peut à tout moment débloquer une situation. Et puis, c'est quelqu'un qui, malgré tous ses succès, reste humble et simple".

Le mot de la fin revient à Kevin Borlée, champion d’Europe du 400m en 2010 et membre des Belgian Tornados : "Pour définir Eden Hazard, je dirais plaisir et simplicité. Quand il est sur le terrain, il s’amuse et il est, pour moi, un des meilleurs exemples pour les jeunes dans le monde du foot actuel. Il est là pour se faire plaisir sur un terrain et cela se voit dans ses déhanchés, ses accélérations et sa manière de se battre. Je trouve cela chouette".

Sur un plan collectif, Eden Hazard a décroché 2 trophées majeurs avec Lille (un titre de champion de France et une Coupe de France) et pas moins de 5 avec Chelsea (2 titres de champion d’Angleterre, 1 FA Cup, 1 League Cup et 1 Europa League).

Sur le plan individuel, il engrange aussi les récompenses. Il a notamment été élu deux fois meilleur joueur de la saison en Ligue 1 (en 2011 et 2012) et une fois meilleur joueur de la saison en Premier League (en 2015). Son meilleur classement au Ballon d’Or est une 8ème place (en 2015 et 2018).