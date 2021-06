La joie partagée des frères Hazard : revivez l’émotion d’Eden sur le but de Thorgan... Un moment de joie oui mais aussi de fierté. Eden Hazard était aux premières loges pour assister au but de son petit frère Thorgan lors de Belgique – Portugal dimanche soir. Le capitaine des Diables rouges – qui avait une caméra de l’UEFA braquée sur lui au moment du but – a été le premier à féliciter son frangin avant que le reste de l’équipe ne se joigne à eux. Un beau moment d’émotion pour la fratrie, désormais habituée à faire les beaux jours de la sélection nationale. Très heureux pour son frère comme on peut le voir dans ces images, Eden Hazard s’est rapidement remis dans son match dès les secondes suivantes. Un bref conciliabule avec Romelu Lukaku et l’expression déterminée et concentrée a regagné soudainement le visage de notre capitaine après ces quelques instants d’euphorie. Eden est en effet resté dans son match en nous offrant une deuxième mi-temps de haut vol avant sa sortie sur blessure. "Je me suis fait mal, j'ai senti quelque chose à l'ischio-jambier. Je pense que j'ai un truc, on verra bien demain", a-t-il déclaré après la rencontre. "Nous allons bien analyser la blessure, nous verrons l'indisponibilité après. En tant que capitaine, je resterai avec le groupe car j'ai un rôle important à jouer."