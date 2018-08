La France n°1 au classement FIFA, la Belgique deuxième à ... 3 points des Bleus

La Belgique a grimpé d'une place au classement mondial de la FIFA, la fédération internationale de football, publié jeudi. Les Diables Rouges, en bronze sur le podium de la Coupe du monde en Russie, occupent désormais la deuxième place de la planète foot derrière la France.

Les champions du monde français ont gagné six places et trônent en tête mais avec trois points d'avance seulement sur la sélection de Roberto Martinez. Le Brésil, 3e, complète le podium. L'Allemagne, éliminée au premier tour en tant que tenante du titre au Mondial, a perdu la tête et dégringole à la 15e place.

La Croatie, finaliste face à la France, effectue un bond de 16 places pour figurer en 4e position. L'Uruguay, quarts de finaliste face aux Bleus, complète le top 5. La Russie, quart de finaliste chez elle contre la Croatie, effectue aussi une grosse progression (+21) pour revenir à la 49e place mondiale.

Ce classement a été établi suivant le nouveau mode de calcul établi par la FIFA, appelé Eto, tenant compte notamment d'une pondération suivant la valeur de l'adversaire.

Le prochain classement est prévu le 20 septembre. La Belgique aura joué alors un match de préparation le 7 septembre à Glasgow contre l'Ecosse (FIFA 40) et disputé, quatre jours plus tard en Islande (FIFA 32), son premier match de la nouvelle Ligue des Nations.