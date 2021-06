Séville. 22h52. Le coup de sifflet final est libérateur. Dans la nuit andalouse, la Belgique peut exulter. Le soulagement est total. De notre position, Philippe Albert et moi, tirons avec bonheur la conclusion d’une qualification difficile, mais méritée. Bon sang qu’on a stressé. Comme vous tous aux quatre coins du pays. Tension extrême. Bonheur extrême. Avec sa star planétaire, le Portugal nous embarque en première mi-temps. Une première occasion puis un coup franc de Cristiano. Courtois stoppe l’envoi. Thibaut se met en confiance, nous met en confiance. Mais les Diables ont du mal à approcher Rui Patricio. ►►► À lire aussi : Blessure inquiétante pour Eden Hazard après un match magistral : "Je me suis fait mal"

Et quand on file vers le but… il y a bien un rusé Portugais pour nous couper l'élan, pour nous saccager la cheville. Celle de notre penseur et passeur. Kevin est au sol, l'entorse guette. Et quand on file vers le but… il y a bien un rusé Portugais pour nous arracher la vareuse. Vouloir le maillot de Lukaku c'est bien… mais après le match s'il vous plaît. Pas pendant ! L'arbitre allemand est à côté de ses pompes là-dessus. Et ce n'est pas moi qui le dit. Monsieur Brych vous avez été trop laxiste.



Mention pour le flanc gauche Brainois. Familial. Comme dans leur jardin les frangins Hazard laissent parler leur intimité. Leur connivence. Ballon de contre… ballon qui traîne… Thorgan saisit sa chance. Hors rectangle. Frappe allumée "à la Ronaldo". C’est GOAAAAAL…. Impossible de rester assis. Je me lève. La Belgique se lève. Et crie. Hurle. Pour danser avec le diable !

Marée portugaise

Juste le temps de souffler et ça repart. Mal… car Kevin doit nous abandonner 2 minutes après la reprise. Coup dur. Très dur. En espérant que cela ne soit pas un coup d'arrêt. Trop besoin de lui pour cisailler un adversaire. Trop besoin de son jeu. L'entrée de Mertens en atteste. Kevin est irremplaçable et sa sortie nous fait vaciller. Mais le collectif va nous sortir du naufrage. De cette marée portugaise qui, vague après vague, secoue notre navire. Grâce à une solidarité de tous les instants. Grâce à trois papys là derrière plus déterminés que jamais. Avec à la barre Vermaelen, empereur japonais du trafic aérien. Avec Alderweireld et Vertonghen en tours de garde solides. Avec Courtois plus rassurant que jamais. Le poteau ? Les grands gardiens ont de la chance. Thibaut est un très grand gardien. Et puis il y a Thorgan Hazard et Meunier qui s'arrachent dans chaque duel. Et que dire de Witsel, guide dans la tempête. Pour épauler Tielemans et rafistoler la moindre brèche dans notre coque. Avec Axel, le bateau est à flot. La Belgique navigue toujours. Héroïque.

►►► À lire aussi : le crochet de Courtois à Ronaldo sous tous ses angles

Capitaine magnifique

Je n’oublie pas Lukaku dans un rôle ingrat. Dans un match difficile. Il nous a soulagés. Esprit de sacrifice. Ce mot-là colle aussi à la performance magnifique de Eden. Imagine-toi… un mec qui sort de la galère que l’on sait avec le Real Madrid. Qui revient en équipe nationale encore fragile. Qui retrouve son sourire, son plaisir, son niveau. Et qui se sacrifie pour l’équipe. Son travail incessant, ses coups de rein, ses déviations. Hier franchement j’ai retrouvé Hazard. Mais nous l’avons aussi perdu. Sacrifice sur l’autel du collectif. Il n’a pas voulu abandonner l’équipe, il a couru comme un dingue jusqu’à en faire mourir ses ischios. Et tant pis si ça lâche. L’équipe ne peut pas lâcher. Et au bout du compte… sa cuisse a dit stop. Je l’aime aussi pour ça. Alors Eden s’il te plaît, retape-toi vite. Je ne sais pas, si à l’heure d’écrire ces lignes, ton Euro est ou non terminé mais sache que sans cet état d’esprit, ce sens du bien commun, la Belgique serait peut-être déjà en deuil. Eden et Kevin boitent. Le staff médical est en alerte. Mais nos Diables sont vivants. Et bien vivants. Que les Italiens le sachent. Vendredi, dans l’arène de Munich, avec ou sans Kevin, avec ou sans Eden, les Belges que nous sommes serons des gladiateurs. Prêts à mourir au combat.

