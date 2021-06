La chronique de Benoît Delhauteur : les armes des Diables pour ce premier grand soir

Les choses sérieuses commencent. Et de quelle manière… Ce dimanche soir, sur le coup de 20h45 dans la moiteur andalouse, les Diables vont s’attaquer au Portugal. Un petit pays devenu grand grâce à Cristiano Ronaldo et à un titre européen. Terminée, la promenade des poules. Cette fois, c’est du très lourd. A tel point que l’objectif ultime, la finale du 11 juillet à Wembley, paraît subitement plus éloignée qu’elle ne l’était avant de connaître le tableau final.

Belgique-Portugal, en huitième de finale d’un Euro, c’est le genre de rencontre que l’on attend avec un mélange d’impatience, de stress et d’excitation. Pendant des jours, le temps s’égrène lentement, chaque minute semblant plus longue que la précédente. Mais ça se rapproche, et les Diables vont vivre une soirée marquante.

Ce qui la rend si rare, c’est d’abord la qualité de l’adversaire. La Selecção a des armes dans tous les secteurs de jeu et la capacité de faire tomber n’importe quel adversaire. Soyons réalistes : même la Belgique. Voilà pourquoi l’enjeu est aujourd’hui si prenant pour les Diables et tous leurs supporters. On ne se débarrasse pas d’une telle équipe par hasard. Il faudra être très bon.

Face à ce genre de défi, il est tout naturel de rassembler les raisons d’espérer. Il y a, en premier lieu, la confiance importante qui habite les Diables depuis le début de ce tournoi. Ils sont en mission et ont désormais un autre atout : l’expérience de leurs échecs. Ils semblent avoir très bien pris conscience de ce que coûtait la gagne. Il ne faut pas vouloir être trop beau. Face à Ronaldo & co, ce ne sera pas un concours d’esthétique, mais d’efficacité. Et à ce jeu-là, les Diables de 2021 semblent bien plus cyniques qu’en 2018. L’autre élément déterminant, c’est la force des individualités belges. Romelu Lukaku a raison d’affirmer qu’il fait partie des meilleurs attaquants européens. Surtout quand il peut être allié à un Kevin De Bruyne aussi précis. Eden Hazard revient dans le coup au meilleur moment – c’est l’effet Diables – et Axel Witsel est devenu une source d’inspiration pour les guérisseurs de Lourdes. Et n’oublions pas Thibaut Courtois, dont l’importance va grandir dès ce dimanche.

Les Diables ont donc toutes les armes, eux aussi, pour faire tomber l’équipe d’en face, tenante du titre ou pas. La nuit sévillane sera intense. Pleine de frissons. Paradoxalement, elle n’entrera toutefois pas dans l’histoire. Parce qu’une élimination, aussi cruelle ou spectaculaire soit-elle, n’écrit pas la légende. Et une qualification ne serait qu’un pas de plus vers le rêve ultime. Ce sera juste un grand moment. Peut-être même grandiose. La gloire ou le cauchemar. Aux Diables, maintenant, de se montrer à la hauteur de l’événement.