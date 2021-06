La chronique de Benoît Delhauteur : Calculer ? Avec Witsel, De Bruyne et Eden, c’est juste impossible

Angleterre - Belgique : 28 juin 2018 (0-1) - Russie 2018 - Groupe G - 28/06/2018 La Belgique a battu l'Angleterre grâce à un très beau but d'Adnan Januzaj (1-0) ce jeudi à Kaliningrad lors de la dernière rencontre de la phase de poules de la Coupe du Monde. D'ores et déjà assurée de la qualification au coup d'envoi, la Belgique ne s'est pas "facilité la tâche" en s'emparant de la première place du Groupe G, synonyme de huitième de finale face au Japon et de présence dans la partie de tableau la plus difficile où on retrouve le Brésil, le Portugal, la France ou encore l'Argentine. Les Diables Rouges affronteront le Japon le lundi 2 juillet (20H) sur la pelouse de Rostov. En cas de qualification, ils croiseraient la route en quart de finale du vainqueur de la rencontre qui opposera le Brésil au Mexique.