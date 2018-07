La chair de poule de Philippe Albert, les explications de Rodrigo Beenkens et Michel Lecomte

Grâce à sa victoire in extremis 3-2 contre le Japon en 1/8 de finale, la Belgique a validé son ticket pour les quarts du Mondial russe. La tension retombée, place au débriefing.

"C’est un sentiment de satisfaction qui prime. Notre 1ère période a été relativement bonne. Dans le 4ème quart d’heure, on a été défensivement à la ramasse. Enfin, il y a cette dernière demi-heure absolument spectaculaire à tous les niveaux avec un retournement de situation. L’entrée de Chadli et Fellaini a insufflé un dynamisme incroyable à cette équipe. On est passé par tous les sentiments pour finalement se qualifier pour le match du siècle contre le Brésil. Dans 20 ans, on retiendra la qualif et non le quart d’heure catastrophique. Rien que de reparler de notre dernier but, j’en ai la chair de poule", a précisé Philippe Albert.

Et le consultant foot RTBF de poursuivre : "Je n’ai pas pensé au match contre le pays de Galles à l’Euro 2016. En inscrivant un but rapidement, ce qui a été fait par Vertonghen, je savais qu’il y avait la possibilité pour en inscrire 3 ou 4. Il fallait rester confiant. Sans les deux changements apportés par Martinez, on rentrait à Bruxelles, la honte pour cette génération dorée, qui aurait été éliminée par le 60e mondial. Ca aurait été inconcevable."

Ce match incroyable, ce moment de folie collective, a aussi été vécu par Rodrigo Beenkens, notre commentateur maison présent en Russie.

"A 0-2, pendant dix minutes, j’ai eu l’impression de perdre les pédales. Ca ne m’est jamais arrivé. Je ne suis plus un commentateur, je suis un supporter, submergé par trop d’émotions. Tout ce qui est excessif n’est jamais bon. Pendant dix minutes, on croit que le scénario catastrophe pourrait se produire. Voyant que les joueurs ne savent plus trop quoi faire, le commentateur regarde le coach. J’ai essayé de décrire ce qui se passait. Probablement que ma description est allée un peu trop loin, dans de l’interprétation. Il faut reconnaitre que, in fine, les choix de Martinez ont été bons", précise Rodrigo Beenkens.