La bonne entente Lukaku-Batshuayi, un atout pour les Diables

L'ambiance semble être au beau-fixe dans le groupe des Diables rouges. Un groupe habitué à évoluer ensemble et plutôt soudé, notamment un héritage laissé par Marc Wilmots dont on vantait souvent les qualités à ce sujet. On connait les amitiés Hazard-Benteke, Vertonghen-Dembélé... et la relation entre Michy Batshuayi et Romelu Lukaku semble suivre un chemin similaire.

C'est en tous cas ce qu'on peut se dire en revoyant les images de la rencontre de l'équipe nationale de ce lundi face au Costa Rica. Ce qui a sauté aux yeux de tous c'est la célébration sympathique des deux hommes après le 4-1 de Michy sur un assist de Lukaku: ce que nous appellerons un body-check. Ils avaient déjà fêté un but de cette façon face à la République Tchèque en juin 2017.

Mais on a pu relever aussi une image amusante lors du premier but de Romelu Lukaku en première période alors que Batshuayi était sur le banc des réservistes. Après cette réalisation, on voit en effet Michy faire une "moue impressionnée" en voyant le but de son compatriote... bon joueur le Diable!

Les deux hommes en concurrence directe au poste d'attaquant de pointe ont visiblement une bonne relation qui ne peut avoir qu'une bonne influence sur le groupe. Certes, en dehors du terrain mais surtout sur le terrain puisqu'ils pourront être amenés à évoluer ensemble. Roberto Martinez a déjà testé à plusieurs reprises cette option même si en général l'un entre plutôt au jeu à la place de l'autre.

Ils ont disputé 40 minutes ensemble ce lundi, 20 minutes lors de Belgique Arabie Saoudite alors que Batsman était monté à 2-0 il a alourdit le score. Ils avaient aussi joué en même temps pendant 10 minutes face à l'Estonie en juin dernier sans but à la clé. Ils n'ont débuté qu'un seul match sous l'ère Martinez c'est celui remporté 2-1 face à la République Tchèque ou Romelu avait délivré un assist à Michy pour le premier but du match. Une solution très offensive évidemment qui pourrait, qui sait, se reproduire dès le mondial en Russie surtout si les Diables ont déjà un match en mains.