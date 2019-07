La Belgique va garder la tête du ranking FIFA, le Brésil double la France

1-0 : But de Romelu Lukaku - Belgique - Ecosse - 11/06/2019 But pour la Belgique. Romelu Lukaku vient confirmer la domination belge dans ce premier acte. Sur un effort de Thorgan Hazard dans la surface de réparation côte gauche, le ballon semble se diriger en corner. Mais Eden Hazard surgit et place un petit centre vers la surface de but. Romelu Lukaku s'élève alors et smashe sa tête. Pour l'ouverture du score. 1-0 en faveur de la Belgique.