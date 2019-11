La Belgique : une tête de série de l'Euro, sans stade

Quatre buts inscrits lors d’une leçon de réalisme et d’efficacité sur la pelouse de la Russie. Une neuvième victoire en autant de matches dans cette campagne qualificative. Tout allait bien hier soir à l’issue du match des Diables. Enfin presque tout…

Malgré la victoire et la démonstration de son équipe, Roberto Martinez, l’entraîneur des Diables Rouges faisait part d’une grosse déception en interview après le match : "C’est dommage qu’on ne puisse pas jouer à Bruxelles pendant l’Euro. Quand on voit le stade ici et la manière dont l’équipe à évolué… C’est vraiment dommage qu’on n’ait pas un stade pour pouvoir célébrer cette incroyable génération de joueurs."

Un stade que les Diables Rouges et la Belgique étaient censés avoir. Rappelez-vous, ce projet ambitieux d’Eurostadium flambant neuf sur le parking C du Heysel. Pas besoin de retracer toute cette (triste) histoire mais le projet prévu initialement en 2016, avait été repoussé et encore repoussé suite à des désaccords politiques jusqu’en décembre 2017, date à laquelle l’UEFA en a eu assez du fiasco à la belge et a décidé d’exclure Bruxelles de la liste des villes hôtes de cet Euro 2020.

Presque 2 ans plus tard, la déception est encore plus forte et le goût de l’échec encore plus amer. Sachant que la Belgique va être tête de série pour le tirage au sort et aurait donc joué à Bruxelles, devant ses fans, des matches de l’Euro 2020. Bref, ce capotage est une déception pour le coach, les supporters mais aussi les joueurs, à l’image de Thibaut Courtois qui cristallisait la petite frustration du vestiaire sur le sujet : "Je trouve un peu dommage qu’avec la liste des stades, on soit obligé de jouer ici car les pays qualifiés peuvent jouer dans leur stade. C’est tellement dommage de ne pas avoir de stade en Belgique : on aurait eu deux matches à domicile !"

Du coup pas de match à Bruxelles mais très certainement à Saint-Pétersbourg. Là ou les Diables ont gagné hier soir et là où ils ont décroché la médaille de bronze lors de la dernière Coupe du Monde. Un stade qui réussit bien aux Belges (même si c’est vrai, c’est aussi là qu’ils ont été battus par la France en demi-finale…), à défaut de pouvoir jouer cet Euro, à la maison.