"La Belgique n'a pas le prestige de l'Allemagne ou de la France mais c'est peut-être la meilleure... Allemagne, France et maintenant Belgique. On ne peut pas dire que le Portugal soit gâté en matière de tirage lors de cet Euro 2020. Et la suite du parcours ne s'annonce pas plus facile avec l'Italie, l'Espagne et (encore) la France dans la même partie de tableau. Mais pour les affronter, il faudra d'abord écarter nos Diables rouges dimanche à Séville. Sergio Oliveira, journaliste portugais pour le média Sport TV, était présent à Tubize ce jeudi pour prendre le pouls de la sélection belge à trois jours du duel face à la Selçao. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions sur le parcours du Portugal jusqu'à présent et sur la rencontre de dimanche. "C'est très étrange d'être dans cette situation. En 2016, le Portugal avait bénéficié d'un tirage favorable en sortant 3e d'un groupe plus facile que celui qu'il a affronté cette année. Cette fois-ci, c'est tout le contraire. C'est fou! On a dû affronter la France, l'Allemagne et maintenant la Belgique numéro 1 mondiale. Ce sera difficile mais tout peut arriver. L'équipe est confiante après le partage face aux champions du monde. On pense qu'on peut franchir cet écueil mais ce ne sera pas facile", a entamé le journaliste portugais. Confiants, les Portugais sont également conscients que l'équipe belge est une des plus redoutables du tournoi. "La Belgique n'a pas le prestige de l'Allemagne et de la France car ces équipes ont beaucoup de titres à leur palmarès mais je pense vraiment que c'est l'une des meilleures équipes dans le monde actuellement... si pas la meilleure. Il y a beaucoup de respect pour cette équipe. Les gens qui connaissent le football savent que nous auront à faire à une très grande équipe." Efficace face à la Hongrie, fébrile contre l'Allemagne mais à nouveau solide face à la France, l'équipe portugaise a soufflé le chaud et le froid sur ce tournoi mais selon Sergio Oliveira, les pendules ont désormais été remises à l'heure. "Il y a des défaites qui peuvent être bénéfiques et je pense que c'est le cas de celle face à l'Allemagne. L'équipe et le coach ont appris énormément de ce match. La mentalité face à la France était tellement différente avec un milieu de terrain beaucoup plus agressif. J'espère que le Portugal pourra jouer contre la Belgique comme il l'a fait contre la France." S'il pense que cette équipe Portugaise est "plus forte individuellement que celle de 2016", Sergio Oliveira sait que l'alchimie "n'est pas la même qu'il y a cinq ans." Il pense tout de même que les hommes de Fernando Santos ont toutes les cartes en main pour rivaliser avec nos Diables. "C'est un duel équilibré. Les individualités sont là de chaque côté. Peut-être que le Portugal a un avantage au niveau de l'expérience dans ce genre de tournois mais les joueurs belges ont acquis beaucoup d'expérience en club. Il y a aussi cet écart de 48h dans le temps de récupération. Au final je pense que ce sera du 50-50."