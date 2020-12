La Belgique et la France "ont progressé" depuis leur dernière confrontation, estime un Martinez impatient

Une nouvelle demi-finale face à la France. Le destin a à nouveau réunis les Diables rouges et les Bleus ce jeudi lors du tirage au sort des demi-finales de Ligue des Nations. 1185 jours après la défaite de Saint-Pétersbourg, Roberto Martinez aura l’opportunité de prendre sa revanche contre Didier Deschamps.

Le coach des Diables a réagi au tirage quelques minutes après le tirage. "Il n’y avait pas beaucoup d’options et on était sûr de tomber sur une nation avec une grande qualité", a d’abord souri Martinez. "Je pense que les deux équipes ont progressé depuis notre dernière confrontation. On est dans une très bonne passe, pas seulement en termes de résultats. Je pense que les deux équipes ont permis à de nouveaux joueurs de progresser et de venir renforcer leur noyau. La France et la Belgique sont deux équipes qui se connaissent bien et qui partagent toutes les deux des bons souvenirs de cette Coupe du monde 2018. J’ai hâte d’affronter à nouveau la France et d’ajouter un nouveau chapitre à cette confrontation lors de cette Nations League", a expliqué Martinez en conférence de presse.

"Je ne crois pas à la notion de 'revanche' dans le football. Chaque match est un challenge différent. Et puis, on va jouer l’Euro avant le Final 4 de Nations League. D’ici-là, il y aura peut-être d’autres histoires dont on parlera", a rappelé Martinez qui s’attend à "un match fantastique entre de générations très fortes."

Le sélectionneur national pense toutefois que cette rencontre sera différente de celle de 2018. "C’était un match très serré. Un match où l’on n’a pas exploité les opportunités que nous avons eues et où la France y est parvenue. Défensivement, la France avait vraiment joué un très bon match ce soir-là. On n’était pas aussi frais qu’on l’était pendant le reste du tournoi. Mais ici, je sens que ce sera un match complètement différent."