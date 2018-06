La BBC pronostique que la Belgique va gagner la Coupe du Monde

La BBC a fait ses pronostics sur le vainqueur de la Coupe du Monde. En se basant sur des statistiques, la chaîne de radio-télévision britannique prévoit que le vainqueur de la Coupe du Monde sera… la Belgique !

Tête de série

La dernière fois qu'une équipe "non-tête de série" a gagné, c'était en 1986 avec l'Argentine. Du coup, seules huit équipes pourraient prétendre à la victoire finale, selon la BBC : la France, l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, la Pologne, la Russie et la Belgique.

Hôte ≠ gagnant

Etre hôte n'est pas forcément synonyme de victoire. Lors des neuf dernières éditions, la France est la seule équipe à avoir remporté la Coupe du Monde. до свидания la Russie !

Bonne défense

Sur les sept équipes restantes, la Pologne a encaissé le plus avec une moyenne d'1,4 but par match. -Les cinq champions du monde qui font partie des 32 équipes qualifiées pour cette édition n'ont jamais encaissé plus de quatre buts lors de leurs sept matches joués. Do widzenia la Pologne !

Européen

Sur les 10 Coupes du Monde qui ont été jouées en Europe, il n'est arrivé qu'une seule fois qu'un pays non-européen reparte avec le trophée : c'était en 1958, lorsque le Brésil est arrivé premier en Suède. Il reste donc la France, l'Allemagne, le Portugal et la Belgique.

Meilleur gardien

Les gardiens ont un rôle crucial. Sur les cinq derniers vainqueurs, quatre d’entre eux ont vu leur gardien numéro 1 être élu meilleur gardien de la compétition. La BBC voit mal Rui Patricio avoir cet honneur par rapport à Manuel Neuer, Hugo LLoris ou Thibaut Courtois. Adeus le Portugal !

Expérience

Depuis le passage à une compétition à 32 en 1998, les équipes qui ont remporté la Coupe du monde sont de plus en plus expérimentées. En 2014, l’Allemagne avait des joueurs qui comptaient en moyenne 42,21 sélections. Pour cette compétition, la Belgique possède la meilleure moyenne de sélections par joueur (45,13), suivi de L'Allemagne (43,26). Les Bleus ferment la marche avec 24,56. Pas assez pour gagner la Coupe du Monde selon la BBC. Au revoir la France!

Pas de titre

Le Brésil est le dernier pays à avoir remporté la Coupe du monde deux fois d'affilée en 1958 et en 1962. Il est donc peu probable que l’équipe d’Outre-Rhin conserve son titre. Auf wiedersehen l'Allemagne !

Il ne reste donc plus que ... la Belgique !

Notons quand même que l’Angleterre est dans le même groupe que les Diables rouges. On pourrait donc peut-être y voir une stratégie pour gonfler la confiance des Belges avant leur rencontre du 28 juin.