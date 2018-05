L'URBSFA se félicite d'avoir prolongé Martinez, "un coach professionnel, expérimenté, passionné et intègre"

Dans la foulée de l'officialisation de la prolongation de deux ans de contrat de Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges, l'Union belge a détaillé dans un communiqué les raisons de cette extension de bail.

"Depuis sa nomination en août 2016, l’URBSFA se réjouit d’une collaboration positive, professionnelle et intègre avec Roberto Martinez. Le parcours sans faute lors de la qualification pour la Coupe du Monde, dans le cadre duquel la Belgique a remporté tous ses matchs dans le groupe H, à un match nul concédé face à la Grèce près, inspire à l’URBSFA toute confiance sur le plan sportif pour poursuivre sur le même élan avec le coach national, peut-on lire dans le communiqué. Pour l’URBSFA, la décision de continuer à travailler avec un coach jouissant d’une expérience internationale est un choix conscient. Grâce à son passé en Premier League, Martinez est proche de l’univers de la génération actuelle des Diables Rouges, avec lesquels il entretient des liens étroits."

"Le contrat entre les deux parties a été prolongé aux mêmes conditions qu’en 2016. L’URBSFA apprécie dans ce cadre la motivation passionnée que nourrit Roberto Martinez pour continuer de consolider les Diables Rouges à l’avenir. Son travail particulièrement motivé depuis sa nomination à ce poste, pendant laquelle il a visité différents clubs et académies de football et observé de nombreux joueurs lors de matches officiels, n’y est pas étranger, poursuit l'Union belge. L’URBSFA apprécie pour terminer la personnalité intègre de notre coach national, qui consolide de manière durable et professionnelle le football belge et contribue à l’image de notre football à l’échelle nationale et internationale."

"Autant de raisons pour lesquelles Roberto Martinez constitue sur la scène mondiale un important ambassadeur du football belge. L’URBSFA se réjouit donc que le coach national soit prêt à endosser sa responsabilité, celle de mener les Diables Rouges au plus haut niveau, en collaboration avec Graeme Jones (1er assistant) et Richard Evans (2e assistant), qui ont également resigné pour deux ans" conclut le communiqué.